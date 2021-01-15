Merkel: Almanya korona krizinden sonra yeniden gücüne kavuşacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) yeni liderinin seçileceği dijtal kongrede yaptığı konuşmada iyimser bir görüntü çizdi.

2005 yılından bu yana başbakanlık görevini yürüten Merkel, Avrupa'daki borç ve finans krizi, göç krizi gibi krizleri hatırlatarak bu dönemlerin de Almanya için "zorlu dönemler" olduğunu belirtti. Bu krizler sayesinde vatandaşların "güç ve direnme kuvveti" kazandığını belirten Merkel, pandemiden sonra da durumun böyle gelişeceğine emin olduğunu ifade etti.

RKI: 24 saat içinde bin ölü

Almanya'da yürürlükteki tam kapanma önlemlerine karşın koronavirüs vakalarında belirgin bir düşüş meydana gelmemesi endişeye neden oluyor. Yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son 24 saat içinde 18 bin yeni koronavirüs vakası kayda geçti. Virüs nedeniyle bin kişi de hayatını kaybetti. Almanya'da toplam koronavirüs vakası 2 milyonun üzerine çıkarak 2 milyon 19 bin 636'ya ulaşırken, toplam ölü sayısı da 45 bin 974 oldu.

Almanya'da vaka sayılarının yüksek seyretmesinden ötürü mevcut önlemlerin sıkılaştırılması talepleri gündeme geliyor. Almanya Başbakanı Merkel ile eyalet başbakanlarının 25 Ocak'ta yapılması beklenen görüşmesi bu nedenle öne çekilerek 19 Ocak'a alındı. Robert Koch Entisüsü şu ana kadar halkın yüzde 1,16'sının aşılandığını duyurdu.

Almanya'da aşılama AB'de kullanım onayı alan Biontech/Pfizer ve Moderna'nın aşıları ile devam ediyor.

dpa,Afp/BÖ,EC

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