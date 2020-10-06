 Merkel AB-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesini istedi | ALMANYA | DW | 06.10.2020

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ALMANYA

Merkel AB-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesini istedi

Merkel, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin yatıştırılması karşılığında AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesini istiyor. Alman hükümet sözcüsü, Merkel'in Erdoğan'a bu konuda verdiği mesajları açıkladı.

Merkel, son olarak Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti

Merkel, son olarak Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün video-konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmeye ilgili bir açıklama yaptı.

Merkel'in Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmesini istediğini vurgulayan Seibert, Merkel'in Erdoğan'a Avrupa liderler zirvesinden çıkan kararlar doğrultusunda AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için hızlı adımlar atılması gerektiğini söylediğini aktardı. Seibert, açıklamasını Twitter hesabından paylaştı.

Seibert açıklamasında, Merkel'in Doğu Akdeniz'deki bölgesel gerginliğin yatıştırılmasının gerekliliğini de Erdoğan'a ilettiğini ifade etti. Merkel-Erdoğan görüşmesinde Dağlık Karabağ krizinin de ele alındığına dikkat çeken Seibert, Merkel'in bölgede ateşkes sağlanması ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Minsk Grubu çerçevesinde ilerleme sağlanmasından yana olduğunu vurguladığını da kaydetti.

Ankara'dan AB kararlarına eleştiri

Merkel-Erdoğan görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ise Erdoğan'ın görüşmede, "AB liderler zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve işbirliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu" söylediği belirtildi.

Açıklamaya göre Erdoğan, "Türkiye'nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğini" ve "Avrupa’nın büyük çıkarlarının birkaç Birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini" dile getirdi.

Daha fazlasını okumak için: Merkel ve Erdoğan video konferans ile görüştü 

Zirveden ne karar çıkmıştı?

AB devlet ve hükümet başkanlarının geçen hafta bir araya geldiği zirve sonunda Türkiye'den "Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yasadışı eylemlerine son vermesi için yapıcı çaba göstermesi" talep edilmişti. Türkiye'yi uyaran 27 üye ülke, Ankara'nın doğal gaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde "derhal" yaptırımla karşılacağı uyarısında bulunmuştu.

Zirve kararında Türkiye'nin yapıcı davranması karşılığında da Gümrük Birliği'nin genişletileceği, ticari kolaylıklar sağlanacağı ve mülteciler için de yeni mali yardımlar aktarılacağı mesajı verilmişti.

"Türkiye ile müzakereler sonlandırılsın"

Öte yandan Alman Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Gyde Jensen, Türkiye ve AB arasındaki üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda ve Erdoğan cumhurbaşkanlığı altında AB üyesi olamayacağını söyleyen Jensen, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, AB İlerleme Raporu'nun da müzakerelerin uzun zamandır bir komediye dönüştüğünü gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan'ın Akdeniz'e ateşle oynadığını, Suriye'nin kuzeyinde de savaş suçu işlemekle suçlandığını söyleyen Jensen, "AB olarak Türkiye ile yakın bir temasa ihtiyacımız var, ama bu işbirliğine uygun bir format üzerinde konuşmalıyız" diye sözlerini sürdürdü.

dpa,DW/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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