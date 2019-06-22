 Merkel: Aşırı sağcıların suçları bir an önce aydınlatılmalı | ALMANYA | DW | 22.06.2019

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ALMANYA

Merkel: Aşırı sağcıların suçları bir an önce aydınlatılmalı

Almanya Başbakanı Merkel, aşırı sağcıların işledikleri suçlar aydınlatılamazsa devlet kurumlarının güvenilirliğini yitirebileceğini söyledi. Merkel, hükümetin konuyu “son derece ciddiye aldığını” ifade etti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesi ve cinayetin aşırı sağ bağlantısına ilişkin, ”devlet kurumlarının güvenilirliğini yitirmesi tehlikesine karşı” uyardı. Dortmund’da Protestan Kilise Konferansı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Merkel, Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü kurbanlarının yakınlarına Neonazi terör hücresinin suçlarının tamamen aydınlatılacağı yönünde verdiği sözü hatırlatarak, hiçbir tabu tanımaksızın olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Merkel, “Aksi taktirde inandırıcılığımızı tamamen yitirdiğimiz bir durumla karşı karşıya kalırız. Bu da bizim ihtiyaç duyduğumuz şeyin; yani güvenin tam tersi demek” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili devletin her biriminin teşvik edildiğini belirten Almanya Başbakanı, ”Federal hükümet bu konuyu son derece ciddiye alıyor” diye konuştu.

“İklim değişikliği hedefimiz 2050”

Protestan Kilise Konferansı kapsamında düzenlenen “Uluslararası politikada güven” başlıklı etkinliğe katılan Merkel, podyumu Liberya’nın eski Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf ile paylaştı. Sirleaf, 21’inci yüzyılın en önemli siyasi liderlerinden biri olarak nitelendirdiği Merkel’i görev süresini uzatmaya çağırırken, Almanya Başbakanı bu çağrıya “Her şeyin bir başlangıcı ve sonu var” yanıtını verdi.

İklim değişikliği konusuna da değinen Merkel, hükümetin “2050 yılına kadar iklim konusunda nötr duruma gelme hedefi üzerinde çalıştığını” söyledi.

Öğrencilerin iklim değişikliğine karşı siyasetin harekete geçmesine yönelik verdiği mücadeleye dikkat çeken Merkel, “Gençlerin siyaseti şimdiye kadar benimsedikleri tempodan çekip almalarını” olumlu olarak nitelendirerek, bu sayede iklimin korunması meselesinin ivediliğinin daha iyi kavrandığını ifade etti.

dpa/SÖ,BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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