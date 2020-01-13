Merkel 24 Ocak'ta İstanbul'a gidiyor

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Ocak tarihinde Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Seibert Merkel'in İsviçre'nin Davos kasabasında 21-24 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Dünya Ekonomik Forumu'na katıldıktan sonra buradan İstanbul'a geçeceğini söyledi. Merkel İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Merkel, Erdoğan ile birlikte Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni kampüsünün açılışını yapacak. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın davetiyle ekonomi dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek olan Merkel'in Türkiye'deki sivil toplum temsilcileriyle de buluşması planlanıyor.

Merkel-Erdoğan görüşmesinde sığınmacıların yanı sıra Suriye ve Libya’daki krizlerin ele alınması bekleniyor. Irak ve İran'daki durumun yanı sıra Türkiye'nin Almanya'da okullar açma planı da görüşmede gündeme gelmesi beklenen diğer konular.

Yunan adalarında sığınmacı sayısının artması ve Erdoğan'ın "kapıları açarız" açıklamaları nedeniyle Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatının geçersiz hale gelmesinden endişe ediliyor. Mart 2016'da imzalanan anlaşma sonucunda Türkiye'den Avrupa Birliği'ne geçen sığınmacıların sayısında düşüş kaydedilmişti. Ancak son dönemde Türkiye'nin Ege kıyılarından Yunan adalarına tekne ve botlarla geçen sığınmacıların sayısı yeniden artmaya başladı.

AFP, dpa / EC, BK

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