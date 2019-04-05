 Mercedes‘e 870 milyon euro ceza | EKONOMİ | DW | 24.09.2019

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EKONOMİ

Mercedes‘e 870 milyon euro ceza

Mercedes üreticisi Daimler’e dizel emisyonu ile ilgili verileri manipüle ettiği gerekçesiyle Stuttgart Savcılığı tarafından 870 milyon euro ceza kesildi.

Mercedes ceza ödeyecek

Mercedes ceza ödeyecek

Alman otomobil devi Mercedes'in üreticisi Daimler, dizel emisyon verilerini manipüle ettiği gerekçesiyle 870 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Stuttgart Savcılığı, cezanın Daimler şirketinin araç sertifikasyonu ile ilgili biriminin 2008'den beri denetleme görevini ağır şekilde ihmal etmesi nedeniyle kesildiğini belirtti. Savcılıktan yapılan açıklamada, "Böylece dizel emisyonları kısmen normlara uygun olmayan dizel araçlara resmi makamlarca ruhsat verilmiş oldu" denildi. Savcılık, kanıt olarak Federal Otomotiv Dairesi'nin normların çok üzerinde yüksek oranda egzoz emisyonu nedeniyle  684 bin Mercedes model aracın servis için geri çağrılmasına  yönelik hazırlanan belgeleri gösterdi.  

Daimler, Federal Otomotiv Dairesi'nin suçlamasını geri çevirirken, para cezasına itiraz etmeyeceğini açıkladı. Savcılık, para cezasının Daimler'in emisyon manipülasyonu ile ilgili devam eden soruşturmayla ilgisinin olmadığını, bu yöndeki soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Para cezasının altı hafta içinde şirketin bulunduğu Stuttgart kentinin bağlı olduğu Baden Württemberg eyaletine yatırılması gerekiyor.

Almanya'da daha önce de Volkswagen ile holding bünyesindeki Audi ve Porsche benzer gerekçelerle iki milyar euroyu aşan para cezasına çarptırılmıştı. Stuttgart Savcılığı otomobil parçaları tedarikçisi Bosch şirketine de 90 milyar euro para cezası kesmişti.

AFP,Reuters/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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