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Daimler AG, Alman otomobil endüstrisinde ileri gelen şirketlerden birisidir. Mercedes markasıyla özdeşleşmiştir. Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentindedir.
Daimler, otomobilin yanı sıra kamyon ve otobüs de üretmektedir. Dünya çapında yaklaşık 275 bin kişiye istihdam sağlayan Daimler AG, Alman Birleşik Borsa Endeksi'ne (DAX) kayıtlıdır. Şirketin dünyanın çeşitli bölgelerinde üretim merkezleri bulunmaktadır. Daimler şirketi ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.