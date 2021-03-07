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Daimler

Daimler AG, Alman otomobil endüstrisinde ileri gelen şirketlerden birisidir. Mercedes markasıyla özdeşleşmiştir. Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentindedir.

Daimler, otomobilin yanı sıra kamyon ve otobüs de üretmektedir. Dünya çapında yaklaşık 275 bin kişiye istihdam sağlayan Daimler AG, Alman Birleşik Borsa Endeksi'ne (DAX) kayıtlıdır. Şirketin dünyanın çeşitli bölgelerinde üretim merkezleri bulunmaktadır. Daimler şirketi ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

SYMBOLBILD - 04.05.2015, Baden-Württemberg, Abstatt: Ein Mitarbeiter von Bosch fährt auf der Autobahn 81 in einem Auto, das als Prototyp für autonomes Fahren genutzt wird. (zu dpa: «Bosch und Daimler testen fahrerlosen Shuttle-Service in den USA» vom 11.07.2018) Foto: Daniel Naupold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Geleceğin otomobili nasıl olacak? 07.03.2021

Otomobil endüstrisi tam bir dönüm noktasında. Uzmanlar, gelecekte piyasaya dijital otomobil üreticilerinin damgasını vuracağını belirtiyor. VW, Daimler, BMW gibi devler geride kaldı.
ARCHIV - 24.10.2019, Niedersachsen, Wolfsburg: Die Heckansicht des neuen Volkswagen Golf 8 ist an einer Produktionslinie im VW Werk zu sehen. Die weiter andauernden Produktionsprobleme beim neuen Golf 8 führen zu heftigem Unmut im Betriebsrat und in Teilen der Belegschaft von Volkswagen. Von den mehr als 100 000 geplanten Einheiten des wichtigsten Modells seien während des Anlaufs im vergangenen Jahr gerade einmal knapp 8400 Stück im Stammwerk Wolfsburg fertiggestellt worden. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Koronavirüs otomobil sektörünü de vurdu 16.03.2020

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da pek çok otomobil devi üretimini ya azaltıyor ya da ara veriyor. Pandemi nedeniyle alınan önlemler ve karşı karşıya kalınan kısıtlamalar yüzünden otomobil şirketleri de zor durumda.
ARCHIV - Im Mercedes-Benz Werk des Autokonzerns Daimler in Sindelfingen (Baden-Württemberg) fertigen Arbeiter am 10.09.2014 am Band Fahrzeuge der S-Klasse. (zu dpa«Quartalszahlen Daimler» vom 26.07.2017) Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Daimler personel sayısını düşürüyor 29.11.2019

Elektrikli araçlara yatırımı artırmayı hedefleyen Daimler, gelecek üç yılda dünya genelindeki fabrikalarında personel sayısını en az 10 bin kişi azaltacak. Böylelikle 1 milyar 400 milyon euro tasarruf hedefleniyor.
ARCHIV - 18.12.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Der Meredes-Stern, das Logo der Automarke Mercedes dreht sich auf dem Turm des Hauptbahnhofs. Im Vordergrund ist eine Messstation für Luftwerte zu sehen. Mit einer neuen Struktur will der Autobauer Daimler künftig schneller und effizienter auf den Wandel in der Branche reagieren können. Bei der Hauptversammlung am 22.05.2019 in Berlin stimmen die Aktionäre über den Vorschlag ab, den Konzern in drei rechtlich selbstständige Sparten aufzuteilen - eine für Autos und Vans, eine für Lastwagen und Busse und eine für Mobilitäts- und Finanzdienstleistungen. Foto: Simon Sachseder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Mercedes‘e 870 milyon euro ceza 24.09.2019

Mercedes üreticisi Daimler’e dizel emisyonu ile ilgili verileri manipüle ettiği gerekçesiyle Stuttgart Savcılığı tarafından 870 milyon euro ceza kesildi.

ARCHIV - Im Mercedes-Benz Werk des Autokonzerns Daimler in Sindelfingen (Baden-Württemberg) fertigen Arbeiter am 10.09.2014 am Band Fahrzeuge der S-Klasse. (zu dpa«Quartalszahlen Daimler» vom 26.07.2017) Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Daimler 774 bin otomobilini geri çağırıyor 11.06.2018

Almanya'da egzoz skandalında yeni aşama: Almanya Ulaştırma Bakanı Scheuer, Daimler şirketinin Avrupa çapında sattığı 774 bin otomobilini geri çağırması kararı alındığını açıkladı.

Der Abdruck eines Mercedes-Sterns aufgenommen am 25.07.2017 an einem Mercedes auf einem Schrottplatz in Betzigau (Bayern). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Alman otomotiv devi Daimler baskı altında 25.05.2018

Mercedes araçların emisyon değerlerinde manipülasyon yaptığı iddia edilen Alman otomotiv devi Daimler’in aralarında Mercedes C ve G serisinden araçların da bulunduğu 600 bin aracı geri çağırabileceği öne sürüldü.

ARCHIV 2014**** - Im Mercedes-Benz Werk des Autokonzerns Daimler in Sindelfingen (Baden-Württemberg) fertigen Arbeiter am 10.09.2014 am Band Fahrzeuge der S-Klasse. EU-weit setzte Mercedes im September 18,6 Prozent mehr Autos ab. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu dpa: Autoabsatz in der EU legt zu - auch VW mit deutlichem Plus vom 16.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Kahnert

Daimler Rusya’da Mercedes üretecek 21.02.2017

Alman otomotiv devi Daimler, Rusya’da ilk üretim merkezini inşa ediyor. Moskova yakınlarındaki işletmede 2019 yılından itibaren arazi araçları ve sedan otomobiller üretilecek.
ARCHIV - Ein Arbeiter des Stuttgarter Automobilherstellers Mercedes-Benz im Daimler Konzern montiert im Werk Sindelfingen (nahe Stuttgart) einen Mercedes-Stern auf einen Kühler (Archivfoto vom 01.02.2011). Der Autobauer Daimler hat im vergangenen Jahr so viele Wagen abgesetzt wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Der Dax-Konzern verkaufte von Januar bis Dezember 1,363 Millionen Fahrzeuge der Pkw-Marken Mercedes-Benz, Smart, AMG und Maybach. Diesen Rekord teilten die Schwaben am Donnerstag (01.05.2012) in Stuttgart mit. Die neue Bestmarke war bereits nach den Novemberzahlen absehbar. Foto: picture-alliance/dpa/B. Weißbrod +++(c) dpa - Bildfunk+++

'Klima kavgası' mahkemelik oldu 10.12.2015

Brüksel ile Berlin arasında Mercedes Benz marka araçlardaki klima soğutucuları nedeniyle yaşanan ihtilaf Avrupa Adalet Divanı'na taşınıyor.
epa03054439 CEO of Mercedes Benz Dr. Dieter Zetsche drives up in a new SL series Mercedes at the Mercedes Benz display at the North American International Auto Show, at the Cobo Center in Detroit, Michigan, USA, 09 January 2012. The North American International Auto Show is one of the largest car shows held each year in the United States, and opens to the public 14 January 2012. EPA/LARRY W. SMITH +++(c) dpa - Bildfunk+++

Daimler'in kâr yılı 09.02.2012

2011, Daimler için 125 yıllık tarihinin en parlak yılı oldu. Geçen yıl kâr rekoru kıran ünlü Mercedes marka otomobillerin imalatçısı önce yurtdışı tesislerindeki personel sayısını arttıracağını duyurdu.
President of Renault SA and Nissan Motor Co., Carlos Ghosn, left, and President of Daimler AG, Dieter Zetsche shake hands after signing an agreement in Brussels, Wednesday April 7, 2010. The companies will link up and aim to bolster their offerings in small, energy efficient vehicles amid an industry slump that has ravaged the companies' earnings. (AP Photo/Virginia Mayo)

Otomotivde dev ittifak 08.04.2010

Mercedes ve Smart’ın imalatçısı Alman Daimler ve Fransız –Japon ortaklığındaki Renault-Nissan stratejik işbirliğine gidiyor. Otomobil sektörü için önemli bir gelişme olan bu adım Brüksel'de basın toplantısında duyuruldu.
** FILE ** An American flag flies outside a Merecedes-Benz dealership in Bloomfield Hills, Mich., July 27, 2006. DaimlerChrysler AG is confident a turnaround program at its Chrysler unit will return the beleaguered American brand to profitability, but Chairman Dieter Zetsche said Wednesday, April 4, 2007, the automaker is in talks with unidentified buyers about a possible sale. (AP Photo/Paul Sancya)

Mercedes'lerin üretimi kısmen ABD'ye kayıyor 02.12.2009

Daimler Anonim Şirketi’nin Sindelfingen’deki Mercedes fabrikalarında çalışanlar işini kaybetmekten korkuyor. Daimler şirketler grubu, C klas Mercedes’lerin montajını Sindelfingen’den ABD’ye nakletmeyi planlıyor.
** ARCHIV ** Ein Mercedes-Benz-Mitarbeiter poliert am 25. Januar 2008 in der Lackkontrolle des Werks Sindelfingen mit Stoffhandschuhen den Stern am Kuehlergrill eines C-Klasse Mercedes. Autobauer Daimler legt am Donnerstag, 14. Feb. 2008, seine Bilanz fuer 2007 vor. (AP Photo/Thomas Kienzle) --- ** FILE ** An employee of German car producer Mercedes-Benz polishes the star on the on the grill of a C-class Mercedes-Benz on the varnish control point of the production line in the plant in Sindelfingen near Stuttgart, Germany, Friday, Jan. 25, 2008. (AP Photo/Thomas Kienzle)

Daimler, üretim için Macaristan’ı tercih etti 20.06.2008

Dünyanın önemli otomobil markalarından biri olan Alman Mercedes-Benz, A ve B sınıfı otomobillerini üretecek yeni fabrikası için Macaristan'da karar kıldığı açıklandı.