Koronavirüs otomobil sektörünü de vurdu

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da pek çok otomobil devi üretimini ya azaltıyor ya da ara veriyor. Pandemi nedeniyle alınan önlemler ve karşı karşıya kalınan kısıtlamalar yüzünden otomobil şirketleri de zor durumda.