Porsche'ye 535 milyon euro ceza

Alman otomotiv devi Volkswagen şirketinin iştiraki Porsche'ye egzoz skandalı ile ilgili yüklü bir ceza geldi. Stuttgart Başsavcılığı şirkete 535 milyon euro ceza keserken, Porsche kararı temyiz edeceğini açıkladı.

Baden-Württemberg eyalet yönetiminden yapılan açıklamada ise Porsche'den gelecek paranın, eyaletteki elektrikli araç sarj ünitelerinin altyapısının ve mobilite sistemlerinin geliştirilmesi ile hava kalitesinin arttırılması konusundaki yaratıcı önlemlere harcanacağı belirtildi. Porsche'den gelecek miktar eyaletin kasasına girecek.

Porsche dizel motorlarını kendi gibi Volkswagen holdingine ait olan Audi şirketinden alıyordu. Şİrket skandalın patlak vermesinden sonra geçen sonbaharda dizel piyasasından çekildiğini açıklamıştı. Volkswagen 2018 yılında bir milyar euro ceza ödemeyi kabul etmiş, Audi de 800 milyon euro ceza ödemişti.

Araçlar geri çağırıldı

Volkswagen'ın yol açtığı egzoz skandalıyla ilgili olarak daha önce de Porsche şirketinde savcılık tarafından arama yapılmıştı. Egzoz aksamında yönlendirme yapıldığı şüphesinin ortaya çıkmasından sonra federal yetkililer Porsche'nin 100 bin aracı geri çağırmasını istemişti.

Volkswagen'in ABD'de milyarlarca dolar tazminat ödemesine yol açan egzoz skandalı 2015 yılında patlak vermiş ve Alman şirketi milyonlarca aracına emisyon testlerini yanıltan yönlendirilmiş program yüklendiğini itiraf etmişti. Dizel motorunun normal sürüşte çok daha fazla zehirli gaz çıkardığının saptanmasından sonra Volkswagen ağır bir krize sürüklenmişti.

AFP/SSB, BK

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