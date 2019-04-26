 Porsche′ye 535 milyon euro ceza | ALMANYA | DW | 07.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Porsche'ye 535 milyon euro ceza

Alman savcılar Porsche'ye dizel emisyon skandalı kapsamında 535 milyon euro ceza verdi. Porsche'nin üretildiği Baden-Württemberg eyaleti parayı mobilite sistemlere ve hava kalitesini arttırmaya harcayacağını açıkladı.

2019 Pittsburgh International Auto Show | Porsche-Logo (picture-alliance/AP Photo/G. J. Puskar)

Alman otomotiv devi Volkswagen şirketinin iştiraki Porsche'ye egzoz skandalı ile ilgili yüklü bir ceza geldi. Stuttgart Başsavcılığı şirkete 535 milyon euro ceza keserken, Porsche kararı temyiz edeceğini açıkladı.

Baden-Württemberg eyalet yönetiminden yapılan açıklamada ise Porsche'den gelecek paranın, eyaletteki elektrikli araç sarj ünitelerinin altyapısının ve mobilite sistemlerinin geliştirilmesi ile hava kalitesinin arttırılması konusundaki yaratıcı önlemlere harcanacağı belirtildi. Porsche'den gelecek miktar eyaletin kasasına girecek.

Porsche dizel motorlarını kendi gibi Volkswagen holdingine ait olan Audi şirketinden alıyordu. Şİrket skandalın patlak vermesinden sonra geçen sonbaharda dizel piyasasından çekildiğini açıklamıştı. Volkswagen 2018 yılında bir milyar euro ceza ödemeyi kabul etmiş, Audi de 800 milyon euro ceza ödemişti.

Araçlar geri çağırıldı

Volkswagen'ın yol açtığı egzoz skandalıyla ilgili olarak daha önce de Porsche şirketinde savcılık tarafından arama yapılmıştı. Egzoz aksamında yönlendirme yapıldığı şüphesinin ortaya çıkmasından sonra federal yetkililer Porsche'nin 100 bin aracı geri çağırmasını istemişti.

Volkswagen'in ABD'de milyarlarca dolar tazminat ödemesine yol açan egzoz skandalı 2015 yılında patlak vermiş ve Alman şirketi milyonlarca aracına emisyon testlerini yanıltan yönlendirilmiş program yüklendiğini itiraf etmişti. Dizel motorunun normal sürüşte çok daha fazla zehirli gaz çıkardığının saptanmasından sonra Volkswagen ağır bir krize sürüklenmişti.

AFP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Volkswagen eski CEO'su Winterkorn'a dava

Almanya'da Volkswagen eski CEO'su Martin Winterkorn'a dizel emisyonu skandalındaki rolü nedeniyle dava açıldı. Winterkorn'a yönetilen suçlamalar arasında "dolandırıcılık" da bulunuyor. (15.04.2019)  

Dizel skandalında tüketici lehine karar

Almanya'da mahkeme, dizel skandalı yüzünden aracının değerinin düşmesini gerekçe göstererek üreticiye dava açan müşteriyi haklı buldu. Karar, toplu davaya hazırlanan dizel araç sahiplerine "iyi haber" olarak yorumlandı. (22.02.2019)  

AB: Alman otomotiv devleri rekabeti baskılayıcı işbirliği yaptı

Avrupa Komisyonu'nun yürüttüğü bir soruşturma uyarınca Daimler, BMW ve Volkswagen şirketlerinin otomobillerde daha az emisyon üretecek teknolojiyi aralarında anlaşarak geliştirmediği ortaya çıktı. (05.04.2019)  

Benzer içerik

Almanya'da Türk düğün konvoyu olay oldu 26.04.2019

Almanya'nın batısındaki Wuppertal kentinde Türkiye kökenli iki aileninin çocuklarını evlendirmesi olaylı oldu. Kız almaya giderken oluşturulan 80 araçlık konvoya ceza kesilirken, açılan devasa Türk bayrağı ülkede tartışma yarattı.

Amnesty international

Af Örgütü: İdam cezalarının infazı azaldı 10.04.2019

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde infaz edilen idam cezaları 2018'de son on yılın en düşük rakamına geriledi.

NPD

Mahkeme: ZDF televizyonu NPD’nin seçim spotunu yayınlamamakta haklı 27.04.2019

Koblenz Yüksek İdare Mahkemesi aşırı sağcı parti NPD’nin seçim spotunu yayınlamayı reddeden ZDF’i haklı buldu. Mahkeme tanıtım filminin yasaları ihlal ettiği sonucuna vardı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya ve ABD dışişleri bakanları Ekim ayında Washington'da bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanının Berlin ziyareti iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün için planlanan Berlin ziyaretinin beklenmedik bir şekilde kısa süre öncesinden iptal edilmesi Berlin'de tartışmalara yol açtı.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  