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Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev, Putin'in Almanya'da tutuklanması gibi bir senaryoda Moskova'nın Federal Meclis'i vuracağı tehdidinde bulundu.Fotoğraf: Alexei Maishev/TASS/IMAGO
PolitikaAvrupa

Medvedev: Putin tutuklanırsa bunu savaş ilanı kabul ederiz

3 saat önce

Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev, Putin’in yabancı bir ülkede tutuklanması halinde Moskova’nın bunu savaş ilanı sayacağını söyledi.

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Rusya eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Rus lider Vladimir Putin’i yurt dışında tutuklamaya yönelik herhangi bir girişimin savaş ilanı olarak görüleceği uyarısında bulundu.

Telegram kanalı üzerinden bir video yayımlayan Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanvekili Medvedev, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Putin’e yönelik yakalama kararı çıkartmasına ilişkin "Hadi asla olmayacak bu durumun gerçekleştiğini varsayalım. Nükleer gücün mevcut başkanı diyelim ki Almanya’ya gitti ve tutuklandı. Bu ne olurdu? Rusya Federasyonu’na karşı bir savaş ilanı olurdu" ifadelerini kullandı. Eski Devlet Başkanı, böyle bir durumda Rusya’nın Alman parlamento binasını ve Başbakanlık ofisini vuracağı tehdidinde bulundu.

Rusya’dan UCM başsavcısına soruşturma

Lahey’de bulunan mahkeme, geçen hafta Ukrayna’da savaş suçu işlediği suçlamasıyla Putin’e yönelik yakalama kararı çıkartmış, Rusya’nın UCM’ye üye olmadığını hatırlatan Moskova’nın ilk tepkisi kararın "yok hükmünde olduğu" yönünde olmuştu.

Pazartesi günü ise Rusya’nın Soruşturma Komitesi’nin; UCM’nin başsavcısı Kerim Han hakkında soruşturma başlattığı belirtildi. Komite, Han’ın girişiminin masum bir insanı suç işlemekle suçlamak ve uluslararası koruma imtiyazı altında olan bir yabancı devlet temsilcisine saldırı hazırlığında olmak üzere iki Rus yasasını ihlal etmiş olabileceğine işaret etti.

UCM, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Moskova’dan gelen tehditleri kınarken, mahkemenin kararına Berlin’den de destek geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Putin’e atıfla "kimsenin hukukun üstünde olmadığını" belirterek kararın arkasında olduklarını ifade etti.

"Yaptırımlara rağmen silah üretiyoruz"

2008-2012 yılları arasında Rusya Devlet Başkanı olarak görev yapan, akabinde 2020 yılına kadar Başbakanlık koltuğunda oturan ve Putin’e yakın isimler arasında yer alan Medvedev, Ukrayna’daki savaşa yönelik Moskova’nın bu yıl bin 500 tank üretmeyi planladığını belirtti. Batı’nın yaptırımlarla Rusya’yı önemli miktarda mühimmattan mahrum bırakmaya çalıştığını belirten Medvedev, buna rağmen tank, füze ve topçu mermisi üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Ukrainische Soldaten an der Front in Bachmut
Ukrayna'dan AB'ye acil mühimmat desteği çağrısı geldi. Fotoğraf: Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/Radio Liberty/REUTERS

Ukrayna’dan AB’ye "mühimmat" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanlarından İhor Zovka da Avrupa Birliği’nin söz verdiği mühimmatı bir an önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ulaştırması çağrısında bulundu. Deutsche Welle’ye konuşan Zovka, sahada karşı taarruza geçebilmeleri için bu ayın sonuna kadar acil mühimmat desteğine gereksinim duyduklarını belirtti.

DW, dpa,Reuters/SÖ,EC

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