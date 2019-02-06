 Makedonya′nın adı artık ″Kuzey Makedonya Cumhuriyeti″ | AVRUPA | DW | 13.02.2019

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AVRUPA

Makedonya'nın adı artık "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti"

Makedonya’nın isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Nordmazedonien, Skopje: Mazedonien Namensänderung (picture-alliance/dpa/D. Perkovksi)

Makedonya hükümeti, ülkenin isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğinin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Hükümet yetkilileri değişikliğin önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler’e bildirileceğini belirtti.

Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adını almasıyla birlikte Yunanistan ve Makedonya arasında yıllardır süregelen isim krizi de resmen son buldu. Ülke, 1991 yılında Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan ederek Makedonya adını almıştı. Ancak Yunanistan Makedonya ismini kendi kültür ve medeniyet mirası olarak gördüğü ve ülkenin Yunanistan’ın kuzeyinde bulunan Makedonya ili üzerinde de hak iddia ettiği fikrini savunarak isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Nord-Mazedonien Schild an der Grenze zu Griechenland bei Gevgelija

Atina ile Üsküp arasında geçen haziran ayında ülkenin isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi konusunda mutabakata varılmıştı. Makedonya parlamentosu 11 Ocak'ta anayasa değişikliğini oylayarak ülkenin isminin değişmesini kabul etmiş, iki hafta sonra da Yunanistan parlamentosu varılan anlaşmayı onaylamıştı.

Yunanistan ile yaşadığı isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği ve NATO üyesi olamayan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin önünde böylece bir engel kalmadı. Ülkenin NATO üyeliği bugüne kadar Atina tarafından bloke ediliyordu.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Zernovski sınırlar, havalimanları, gümrük kontrollerindeki tüm eski isimlerin üç gün içinde değiştirileceğini, otomobillerin plakalarında da NMK kısaltmasına yer verileceğini açıkladı. Yaklaşık iki milyon nüfusu bulunan ülkede vatandaşlara yıl sonuna kadar yeni pasaportlar verilecek.

AFP, dpa/NS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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