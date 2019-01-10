 Makedonya meclisinde isim değişikliği kabul edildi | AVRUPA | DW | 11.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Makedonya meclisinde isim değişikliği kabul edildi

İsmi nedeniyle Yunanistan ile sorun yaşayan ve Avrupa Birliği ile NATO’ya girmesi konusunda bu ülkeden veto yiyen Makedonya’da meclis, ülkenin ismini değiştiren anayasa değişikliği yasa tasarısını kabul etti.

Makedonya Meclisi'nde isim değişikliği tasarısı kabul edildikten sonra milletvekilleri birbirlerini tebrik ederken, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev (sağ) basın mensuplarına selam veriyor

Makedonya Meclisi'nde isim değişikliği tasarısı kabul edildikten sonra milletvekilleri birbirlerini tebrik ederken, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev (sağ) basın mensuplarına selam veriyor

İsmi nedeniyle Yunanistan ile sorun yaşayan Makedonya'da meclis, ülkenin ismini değiştiren anayasa değişikliği yasa tasarısını kabul etti.

120 sandalyenin bulunduğu mecliste 81 milletvekilinin "evet" oyunu alan anayasa değişikliğiyle ülkenin adı "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesine karar verildi. Ancak ülkenin resmi olarak isminin değiştirilmesi, Haziran 2018’de Makedonya ile Yunanistan arasında varılan anlaşmanın Yunan meclisinden de geçmesinin ardından gerçekleşecek.

Makedonya Meclisi'ndeki oturum öncesinde konuşan Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, anayasa değişikliğinin "geleceğe, Makedonya’nın Avrupa geleceğine kapıları açacağını" söylemişti.

Önerdiğimiz linkler

Makedonya Parlamentosu ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesine yönelik anayasa değişikliği sürecinin başlatılmasına yeşil ışık yaktı. (20.10.2018)

Yunanistan'da Makedonya'nın yeni ismi üzerine yapılan anlaşmanın mimarlarından olan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Savunma Bakanı Panos Kammenos ile bu mutabakat konusunda girdiği tartışma sonrası istifa etti. (17.10.2018)

Almanya, Makedonya’nın adının değiştirilmesi konusunda Yunanistan ile imzalanan anlaşmanın, Makedonya'daki referanduma katılımın düşük kalmasına rağmen hayata geçirilmesi için çağrı yaptı. (02.10.2018)

Tsipras'tan tebrik

Oylama sonrasında açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'in ofisi, Tsipras’ın Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i arayarak kutladığını belirtti. Açıklamada, "Makedonya Eski Yugoslavya Cumhuriyeti anayasasının değiştirilmesi sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması nedeniyle Başbakan (Tsipras) Zaev’i kutladı" denildi.

Yunanistan Başbakanı Tsipras, Makedonya'daki oylama yapılmadan önce hafta başında yaptığı açıklamada, isim değişikliğinin onaylanması halinde ve kararın Yunanistan'a gönderilmesinin ardından "10 gün veya en kısa sürede içerisinde" anlaşmanın oylamasının Yunanistan Meclisi'nde yapılacağını söylemişti. Tsipras ayrıca Makedonya’nın NATO'ya üye olmasına olanak sağlayacak protokolün de Yunan Meclisi'ndeki ilk oylamadan "kısa bir süre sonra" ayrı bir oturumda oylanacağını belirtmişti.

Yunanistan'ın kuzeyinde de aynı ismi taşıyan bir bölge bulunduğu için Makedonya'nın adı, 30 yıla yakın Atina ile ihtilafa neden oluyor. Atina bu isim nedeniyle komşusunun söz konusu bölgede toprak iddia etmesinden kaygı duyuyor.

İsim krizi nedeniyle Yunanistan, Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine karşı çıkıyordu. Yunanistan, anlaşma yürürlüğe girdiği takdirde Üsküp'ün bu iki kuruma üyeliği konusunda koyduğu engelleri kaldırma sözü vermişti.

rtr,AFP/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Griechenland | Merkel zu Besuch

Merkel: Türkiye'ye yeterince mülteci gönderilmiyor 10.01.2019

Almanya Başbakanı Angela Merkel Yunanistan ziyaretinde, Türkiye ile imzalanan mülteci paktının kararlı bir şekilde uygulanması çağrısı yaparak Türkiye'ye geri gönderilen mülteci sayısının artması gerektiği mesajı verdi.

Syrien al-Rashidin Rebellen vor Trümmer und Ruinen

FAZ: Türkiye İdlib sözünü tutamadı 11.01.2019

Suriye’deki gelişmeler ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Yunanistan ziyareti Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

Symbolbild deutscher Reisepass EU Europa Reisefreiheit Deutschland

"Altın Vize" ile AB’ye 10 yılda 25 milyar euro 08.01.2019

Avrupa Birliği (AB) üçüncü ülkelerin zenginlerine para karşılığı vatandaşlık satıyor. AB devletleri kısaca "Altın Vize / Altın Pasaport" olarak adlandırılan sistem sayesinde son 10 yılda 25 milyar euro gelir elde etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ukraynalı denizciler tutuklu olarak yargılanmayı bekliyor.

Ukraynalı denizcilerin takası gündeme gelebilir

Rusya yönetimine yakın Izvestia gazetesinin haberine göre Azak Denizi'nde alıkonulan 24 denizci, Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarına karşılık serbest bırakılabilir.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  