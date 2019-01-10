Makedonya meclisinde isim değişikliği kabul edildi

İsmi nedeniyle Yunanistan ile sorun yaşayan Makedonya'da meclis, ülkenin ismini değiştiren anayasa değişikliği yasa tasarısını kabul etti.

120 sandalyenin bulunduğu mecliste 81 milletvekilinin "evet" oyunu alan anayasa değişikliğiyle ülkenin adı "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesine karar verildi. Ancak ülkenin resmi olarak isminin değiştirilmesi, Haziran 2018’de Makedonya ile Yunanistan arasında varılan anlaşmanın Yunan meclisinden de geçmesinin ardından gerçekleşecek.

Makedonya Meclisi'ndeki oturum öncesinde konuşan Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, anayasa değişikliğinin "geleceğe, Makedonya’nın Avrupa geleceğine kapıları açacağını" söylemişti.

Tsipras'tan tebrik

Oylama sonrasında açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'in ofisi, Tsipras’ın Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i arayarak kutladığını belirtti. Açıklamada, "Makedonya Eski Yugoslavya Cumhuriyeti anayasasının değiştirilmesi sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması nedeniyle Başbakan (Tsipras) Zaev’i kutladı" denildi.

Yunanistan Başbakanı Tsipras, Makedonya'daki oylama yapılmadan önce hafta başında yaptığı açıklamada, isim değişikliğinin onaylanması halinde ve kararın Yunanistan'a gönderilmesinin ardından "10 gün veya en kısa sürede içerisinde" anlaşmanın oylamasının Yunanistan Meclisi'nde yapılacağını söylemişti. Tsipras ayrıca Makedonya’nın NATO'ya üye olmasına olanak sağlayacak protokolün de Yunan Meclisi'ndeki ilk oylamadan "kısa bir süre sonra" ayrı bir oturumda oylanacağını belirtmişti.

Yunanistan'ın kuzeyinde de aynı ismi taşıyan bir bölge bulunduğu için Makedonya'nın adı, 30 yıla yakın Atina ile ihtilafa neden oluyor. Atina bu isim nedeniyle komşusunun söz konusu bölgede toprak iddia etmesinden kaygı duyuyor.

İsim krizi nedeniyle Yunanistan, Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine karşı çıkıyordu. Yunanistan, anlaşma yürürlüğe girdiği takdirde Üsküp'ün bu iki kuruma üyeliği konusunda koyduğu engelleri kaldırma sözü vermişti.

rtr,AFP/DÇÜ,HT

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