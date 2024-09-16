Makarna fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Sakarya Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilik, soğutma çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Valilik, X hesabından yaptığı açıklamada patlamada 30 kişinin de yaralandığını belirterek şu bilgilere yer verdi:

"İlimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada şu ana kadar 30 kişi yaralanmış olup; bunlardan 6 vatandaşımız ağır yaralanmış ve ağır yaralılardan 2’si de entübe edilmiştir. Ayrıca soğutma çalışmaları esnasında 3 İtfaiye Erimiz de hafif yaralanmış ve hastanede ayakta tedavi edilmiştir. Yaralıların sağlık durumu yakından takip edilmekte olup, 5 yaralı vatandaşımız taburcu edilmiştir. Patlama sonrası soğutma çalışmaları devam etmekte ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına fabrika çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ayrıca meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, Fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir."

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız tarafından, yaşanan olayı araştırmak üzere 1 Başmüfettiş ile 1 Müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar dün yaptığı açıklamada, patlamanın fabrikanın çatısında meydana geldiğini söyleyerek, "Güçlü bir patlama olduğu için patlamayla birlikte yangın başlamış ve yangın da etrafa onun için zarar vermeye başladı. İçeriye girmemizi engelleyen yangın. Bir an önce yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" diye konuşmuştu.

DW, Anka / HT, BÖ

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