Makarna fabrikasında patlama: 30 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada en az 30 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde bulunan fabrikanın silolarının olduğu alanda yaşanan patlamada yaralananların sayısı 30'a yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Sakarya'daki makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, bugün Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan işçi kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyor, kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Sakarya Hendek’te bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda yaralanan ve olaydan etkilenen vatandaşlarımız için Psikososyal Destek Ekiplerimizi ivedilikle görevlendirdik" açıklamasında bulundu.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Fabrikada patlama sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın fabrikanın çatısında meydana geldiğini aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, şunları kaydetti: "Güçlü bir patlama olduğu için patlamayla birlikte yangın başlamış ve yangın da etrafa onun için zarar vermeye başladı. İçeriye girmemizi engelleyen yangın. Bir an önce yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Kontrol altına aldığımız yerlerden içeriye girip içerideki kardeşlerimizi de çıkarmaya çalışıyoruz. İtfaiye ekiplerimiz sağlık ekiplerimiz, AFAD ekiplerimizin tamamı burada. Emniyetimiz, Jandarmamız, Belediye personelimizin tamamı burada, çalışıyoruz."

ANKA,DW / ET,SÖ

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