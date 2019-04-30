Maduro'dan orduya "darbecilere" karşı birlik çağrısı

Venezuela'da Salı günü muhalif lider Juan Guaido'nun askerleri ve halkı ayaklanmaya çağırdığı Carlota hava üssünden bu kez Devlet Başkanı Nicolas Maduro orduya seslendi.

Orduyu "darbecilere" karşı birlik olmaya çağıran Maduro, "Evet, şu an bir savaştayız. Tüm hainlere ve darbecilere silah bıraktırmak için verdiğimiz bu savaşta moralinizi yüksek tutun" dedi.

Beraberindeki komutanlarla birlikte yaptığı konuşma televizyondan canlı yayınlanan Maduro, "Venezuela'da daha önce hiç olmadığı kadar birlik olan bir silahlı kuvvetler olduğunu" tüm dünyaya göstermenin vakti geldiğini belirtti. "Kendilerini Washington'dan gelen dolarlara satan hainlerin darbe girişimlerini yenmek" için verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Maduro, ordunun bu savaşa hazır olması gerektiğini ifade etti. Maduro, askerlerle birlikte yürürken çekilen görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Ordu içindeki küçük bir grubun desteğini alan Guaido'nun aynı hava üssünde Salı günü yaptığı ayaklanma çağrısının ardından Maduro karşıtları başkent Caracas'taki üssün etrafında toplanmıştı. Güvenlik güçleriyle Guaido yanlıları arasında çatışmalara da sahne olan küçük çaplı ayaklanma, Maduro'nun tarafında yer alan ordu tarafından aynı gün bastırılmıştı.

Guaido, Caracas'taki 1 Mayıs gösterilerinde kendisine destek veren Venezuelalılara hitap etti.

Guaido'ya destek veren askerlerden 25'i, Brezilya'nın Caracas büyükelçiliğine sığınma başvurusunda bulunmuştu. Maduro karşıtı hareketin önde gelen isimlerinden biri olan siyasetçi Leopoldo Lopez de İspanyol Büyükelçi'nin konutuna sığınmıştı.

Rusya'dan ABD'ye yalanlama

Maduro'yu destekleyen ülkelerin başında gelen Rusya, ABD'li yetkililerin Venezuela konusundaki iddialarına yanıt verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Maduro'yu Venezuela'dan ayrılmamaya teşvik ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Açıklamaları RIA ajansı tarafından aktarılan Lavrov, Venezuela hakkında ABD ile uzlaşmaz konumlarda olduklarını ancak görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (solda) ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo

Pompeo ve Lavrov Finlandiya'da görüşecek

Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun gelecek hafta Finlandiya'da bir araya gelerek Venezuela krizini ele alacağı açıklandı. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan ABD'li bir yetkili, Pompeo'nun 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan Arktik Konseyi toplantıları için gideceği Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde Lavrov ile görüşeceğini söyledi.

İki bakan arasında Çarşamba günü gerçekleşen telefon görüşmesi gergin geçmiş ve taraflar birbirini Venezuela'nın içişlerine karışmakla suçlamıştı.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,EC

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