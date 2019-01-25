 Maduro, Türkiye, Rusya ve Çin′e teşekkür etti | DÜNYA | DW | 25.01.2019

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DÜNYA

Maduro, Türkiye, Rusya ve Çin'e teşekkür etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin yaşadığı kargaşada kendisine verdikleri destekten dolayı Türkiye, Rusya ve Çin'e teşekkür ettiğini açıkladı.

Nicolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinden bu yana ülkede yaşananlara gösterilen uluslararası tepkiler hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Türkiye, Rusya ve Çin'e teşekkürlerini ileten Maduro, İspanyolca yayınladığı mesajında "Rusya, Çin, Türkiye ile diğer hükümetler ve dünya halklarına, Venezuela'nın meşru olarak kurulmuş ve başkanlık ettiğim hükümetine verdikleri güçlü ve sağlam desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Kararlı desteğiniz için teşekkürler. Venezuela yalnız değildir!" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü Maduro ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Venezuela liderine destek vermiş ve "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız" mesajını iletmişti.

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Türkiye'den Venezuela’ya destek

Guaido'dan Maduro'ya "af" mesajı

Öte yandan Venezuela hükümetini "gayrimeşru" olarak nitelendiren ve Çarşamba günü ülke çapında düzenlenen Maduro karşıtı protesto gösterileri sırasında kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Guaido Perşembe akşam saatlerinde Maduro'ya seslendi.

Ülkenin demokrasiye dönmesine yardım etmesi durumunda Devlet Başkanı'na af getirebileceğini belirten muhalefet lideri, ülkedeki anayasal düzenin sağlanması konusunda kendilerine destek verecek herkesin aftan faydalanabileceğini belirtti.

Kendisini devlet başkanı ilan etmesinden bu yana ilk kez kamuoyuna konuşan Guaido'nun bu açıklamasına karşın, ordunun da desteğini alan Maduro'nun görevini bırakması şimdilik beklenmiyor.

Birçok devletten muhalif lidere destek

Ekonomik krizin pençesindeki Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro 10 Ocak'ta yemin ederek ikinci dönem görevine başlamıştı. Mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetin önemli bir bölümü boykot etmişti.

Temel ihtiyaç, gıda ve tıbbi malzemelerin bulunmasında güçlük çekilen ve enflasyon oranının bu yıl yüzde 10 milyona yaklaşması beklenen Latin Amerika ülkesindeki muhalif lider Guaido'nun geçiş hükümeti şu ana kadar aralarında ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Brezilya, Arjantin'in de bulunduğu birçok devletten destek aldı.

DW,AP/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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