 Maduro: Kolombiya′da bize darbe planı yapıyorlar | DÜNYA | DW | 30.01.2019

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DÜNYA

Maduro: Kolombiya'da bize darbe planı yapıyorlar

Kariyerinin en büyük siyasi krizi ile karşı karşıya olan Venezuela lideri Nicolas Maduro firari askerleri Kolombiya'da darbe planı yapmakla suçladı. Maduro, Trump'ın da kendisini öldürmek için emir verdiğini söyledi.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ordudan firar eden Venezuelalı askerleri Kolombiya'da darbe hazırlığı yapmakla suçladı. Maduro, "Ordudan ayrılanlar Kolombiya oligarşisinin paralı askerleri haline geldi ve orduyu parçalamak için Kolombiya'dan komplo kuruyorlar" dedi.

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Venezuela’da siyasi krizin nasıl sonuçlanacağı konusunda ordu önemli bir rol oynuyor. Ordu Maduro’ya destek veriyor. DW’ye konuşan uzmanlar ise orduda bazı kesimlerin Maduro’ya desteğinin tam olmadığına işaret ediyor. (25.01.2019)

Almanya, İspanya ve Fransa sekiz gün içinde seçimlere gidilmemesi halinde Venezuelalı muhalif lider Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı. (26.01.2019)

56 yaşındaki Maduro, Karakas'taki başkanlık sarayında çekilen bir video ile Amerikan halkına da seslendi. Trump yönetiminin kendisini devirmek istediğini söyleyen Maduro, Latin Amerika'da bir Vietnam'ın oluşmasını engellemek için Amerikalıların yardımını istedi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye de konuşan Maduro, "Trump'ın beni öldürmek için emir verdiğine dair şüphe yok. Kolombiya hükümetine ve Kolombiya mafyasına beni öldürmesini söyledi" dedi. İktidarının en ciddi siyasi krizi ile karşı karşıya olan Maduro ayrıca ABD'nin amacının dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ülkesinin petrolüne ulaşmak olduğunu savundu. 

Gözler sokaklarda

6 yıldır Maduro'nun iktidarı elinde tuttuğu Venezuela'da siyasi kriz, muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından başlamıştı.

Yurt dışına çıkış yasağı konan Guaido'nun çağrısı üzerine Venezuela'da bugün protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor. Venezuela'da geçtiğimiz hafta başlayan gösteriler sonucu 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.  Gözaltına alınan yüzlerce kişi arasında çocukların da olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Amerikalıları Venezuela'ya seyahat konusunda uyardı. Trump, "Maduro, ABD'nin yaptırımları ve petrol gelirlerini kesmesi üzerine Venezuela'daki muhalefet ile müzakereye niyetli. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi'nin hedefinde. Bugün büyük gösteriler bekleniyor. Amerikalılar yeni bir uyarıya kadar Venezuela'ya seyahat etmemeli" yazdı.

Enflasyonun bu yıl yüzde 10 milyona ulaşmasının beklendiği Venezuela'da ekonomik krizin gölgesinde gidilen Mayıs ayındaki devlet başkanlığı seçimlerini Maduro kazanırken, muhalefet sandığı boykot etmişti.

Geçen hafta çok sayıda Avrupa ülkesi Maduro'ya "serbest ve adil" yeni seçimlerin ilan edilmesi için sekiz günlük süre tanımıştı. Aralarında Almanya, Fransa ve İspanya'nın da bulunduğu ülkeler Venezula'da seçime gidilmemesi halinde yeni devlet başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıyacaklarını duyurmuştu. Nicolas Maduro ise CNN Türk'e verdiği mülakatta, "Bize kimse ültimatom veremez" diyerek bu ültimatomu kabul etmediğini açıklamıştı.

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Türkiye'den gelen Maduro desteği Venezuelalıları şoke etti

AFP,AP,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye'den gelen Maduro desteği Venezuelalıları şoke etti  

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