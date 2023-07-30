Macron'dan Nijer'deki Fransa karşıtı gösterilere tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan Pazar günü yapılan açıklamada Nijer’de darbe sonrası Fransa Büyükelçiliği’ne yönelik şiddet olayları kınandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı "Viyana Sözleşmesi kapsamında Nijer güçlerinin diplomatik misyonlarımızın ve konsolosluklarımızın güvenliğini sağlama yükümlülüğü vardır. Diplomatik misyonlarımıza yönelik tüm şiddeti kınıyoruz. Onları ivedilikle bu yükümlülüğü yerine getirmeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Emmanuel Macron adına yapılan açıklamada da "Fransa ve çıkarlarına yönelik hiçbir saldırı tolere edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada "Fransız vatandaşlarına, ordusuna, diplomatlarına ve Fransız çıkarlarına saldıran olursa Fransa'nın buna anında ve sert bir şekilde karşılık verdiğini de görecektir" denildi. Ayrıca Fransa'nın "anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini" ve Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un göreve geri dönmesini desteklediği belirtildi.

Fransa haber ajansı AFP'nin aktardığı bilgilere göre, darbe sonrası Fransa’nın Nijer’e mali yardımlarını askıya almasının ardından, binlerce darbe destekçisi gösterici Nijer'in başkendi Niamey’de bulunan Fransa Büyükelçiliği’nin önünde toplandı. Bazı göstericilerin "Fransa Büyükelçiliği" yazılarını söküp Nijer ve Rusya bayrakları astıkları ve bazı göstericilerin ise "Rusya çok yaşa!", "Putin çok yaşa!", "Kahrolsun Fransa!" sloganları atıldığı kaydedildi. Büyükelçiliğin bir kapısının da ateşe verilidiği belirtiliyor.

Fransa, eski sömgürgesi Nijer'de Perşembe günü gerçekleşen darbenin ardından Cumartesi günü Nijer ile olan güvenlik işbirliğini ve finansal yardımları askıya aldığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Perşembe günü Batı Afrika ülkesi Nijer'de bir grup asker yönetime el koyduklarını duyurmuştu.Nijer ordusu, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a karşı gerçekleşen darbede geniş kapsamlı uluslararası tepkilere rağmen darbecilerin yanında yer aldığını belirtmişti.

2021'de demokratik bir seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Bazoum darbe sonrasında gözaltına alındı. 63 yaşındaki Bazoum, Fransız sömürge yönetiminin 1960 yılında sona ermesiyle bağımsızlığına kavuşan Nijer'de, barışçıl bir iktidar değişimiyle göreve gelen ilk liderdi.

Nijer'de halihazırda ABD'nin bin 100 askeri, Fransa'nın ise bin 500 askeri bulunuyor. Ayrıca, yaklaşık 100 Alman askeri ülkede konuşlanmış durumda.

AFP / AI, EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl engelsiz erişebilirim?