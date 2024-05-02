Macron'dan yine Ukrayna'ya asker gönderme çıkışı

Fransa lideri Macron verdiği bir röportajda bir kez daha, Batılı ülkelerin Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'da kara birlikleri konuşlandırabileceğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir mülakatta kullandığı ifadeler, Batılı kara birliklerinin Rus saldırılarına direnen Ukrayna'ya konuşlandırılması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Macron, İngiliz The Economist dergisinin Perşembe günkü nüshasında yayınlanan röportajında, Ukrayna'ya Batı ülkelerinden kara birlikleri gönderilmesinin söz konusu olup olmadığı yönündeki soruya, "Eğer Ruslar cepheyi yararsa ve Ukrayna bunu (kara harekatını) isterse -ki şu ana kadar böyle bir durum söz konusu olmadı- o zaman haklı olarak kendimize bu soruyu sormak zorunda kalırız" ifadeleri ile yanıt verdi.

Öncelikli amacın Rusya'ya için caydırıcı olmak olduğunu kaydeden Macron "Güvenilirliğimiz, aynı zamanda ne yapacağımızı ya da yapmayacağımızı açıklamayarak belli bir caydırıcılık yeteneğine de bağlı" diye konuştu.

Fransa lideri konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı "Hiçbir ihtimali göz ardı etmemeliyiz" yönündeki açıklamasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atfen yineleyerek, "Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum çünkü karşımızda da hiçbir şeyi göz ardı etmeyen biri var" dedi.

Batılı devletlerin Ukrayna'ya tank ve uçak sevkiyatı konusunda başlangıçta, "çok tereddütlü" davrandıklarını ifade eden Macron, "Güvenilirliğimiz ve Rusya'ya karşı caydırıcılığımız açısından yanıldık" diye konuştu. Macron, sözlerini "Putin'e kararlı olduğumuzu açıkça göstermek için bu stratejik belirsizliği gidermek istedim" diye sürdürdü.

Peter Szijjarto Fotoğraf: Denes Erdos/AP/picture alliance

Fransa'nın nükleer caydırıcılığını Avrupa savunmasının bir parçası olarak görme isteğini de yineleyen Macron, "Ortak bir savunma için inandırıcı bir konsept oluşturmak istiyorsak, (...) o zaman nükleer silahlar ve bunların kullanımları mevcut sınırlarıyla birlikte değerlendirmelere dahil edilmelidir" ifadesini kullandı.

Macaristan'dan "Üçüncü Danya Savaşı" uyarısı

Macron'un açıklamalarına ilk tepki Macaristan'dan geldi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto LCI yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Eğer bir NATO üyesi (Ukrayna'da) kara birlikleri konuşlandırırsa, bu NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ve dolayısıyla üçüncü dünya savaşı anlamına gelir" diye konuştu.

Macron geçtiğimiz hafta Paris'te Avrupa'nın geleceğine ilişkin karamsar açıklamalarda bulunmuş ve Birlik içinde daha kararlı adımlar atılması çağrısı yapmıştı.

Fransız lider, Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı konuşmasında "Avrupamız ölebilir" ifadesini kullanmıştı.

AFP / TY,ET

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