Macron: Telegram başkanının tutuklanması siyasi karar değil

Dünyada 900 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Telegram'ın kurucusu Durov'un Paris'te tutuklanmasından iki gün sonra sessizliğini bozan Cumhurbaşkanı Macron, "Siyasi bir karar değil" dedi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Telegram'ın Rus asıllı kurucusu Pavel Durov'un Paris'te tutuklanmasıyla ilgili spekülasyonlar devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan açıklama geldi.

Durov'un tutuklanmasının siyasi nedenlerle ilişkili olduğu iddialarına yanıt veren Macron, bu iddiaları "yanlış bilgi" diye nitelendirerek kararın siyasi olmadığını savundu.

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada Fransa'nın ifade ve iletişim özgürlüğüne, inovasyon ve girişimcilik ruhuna derinden bağlı olduğunu belirterek "Hukuk devletinde özgürlükler, gerek sosyal medya gerekse gerçek yaşamda, vatandaşları korumak ve temel haklarına saygı gösterilmesini sağlamak üzere hukuk çerçevesinde kullanılır. Telegram başkanının Fransa topraklarında tutuklanması, süregelen bir hukuki soruşturma kapsamında gerçekleşmiştir. Hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir. Konuyla ilgili karar yargıçlara aittir" açıklamasında bulundu.

Fransa vatandaşlığına da sahip olan ancak hiç Fransa'da yaşamayan Durov, Cumartesi günü Azerbaycan'dan özel uçakla gittiği Paris'te La Bourget havaalanında gözaltına alındıktan sonra iki gündür tutuklu bulunuyor. Durov'un ön tutukluluk süresi Pazar günü sorgu hakimliğince Pazartesi gecesine kadar uzatılmıştı. Durov'un ön tutukluluk süresi en fazla 96 saate kadar, yani Çarşamba akşamına kadar uzatılabilecek. Bu süre sonunda Fransız yasaları uyarınca serbest bırakılması ya da mahkeme kararıyla resmen tutuklanması gerekiyor.

Başsavcılık: Hakkında 12 suçlama var

Macron'un açıklaması sonrasında Paris Başsavcılığından da Durov ile ilgili açıklama geldi. Başsavcılık, Durov'un, hakkında geçen ay başlatılan ve 12 suçlamayı içeren bir ön soruşturma kapsamında havaalanında gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamaya göre, söz konusu suçlamalar arasında "çocuk pornografisi satışı ve uyuşturucu kaçakçılığında suça iştirak, yolsuzluk, organize suç işlemlerine teşvik, soruşturma makamlarının yasalar uyarınca yaptığı bilgi ya da belge taleplerini reddetmek" de bulunuyor.

Durov hakkındaki yakalama kararını, reşit olmayan çocuk ve gençlere yönelik şiddeti önlemekten sorumlu OFMIN kurumunun çıkardığı, Durov'a yönelik ön soruşturmada yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, siber zorbalık, organize suçlar, teröre destek gibi suçlamaların yer aldığı medyaya yansımıştı.

900 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Telegram bugün yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları reddetmiş, şirketin AB hukukuna uygun faaliyet gösterdiğini, Durov'un saklayacağı birşeyinin bulunmadığını ve sıklıkla Avrupa'yı ziyaret ettiğini bildirmişti.

Telegram, kendini ABD merkezli Meta gibi platformlara karşı "tarafsız bir alternatif" olarak lanse ediyor, kullanıcıların verilerini ticari çıkarlar için kullanmamakla övünüyor. Ukrayna ve Rusya'da yaygın olarak kullanılan platform her iki ülkeden yetkililerin de iletişim ağında önemli rol oynuyor.

Pavel Durov'un tutuklamasına ilk tepkilerden biri, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'dan gelmiş, Musk #FreePavel (Pavel'i serbest bırakın) etiketiyle paylaştığı mesajında Fransızca "Özgürlük Özgürlük! Özgürlük?" ifadesine yer vermişti.

Baskı üzerine Rusya'yı terk etmişti

Rusya'da doğan ve çocukluğunu İtalya'da geçiren Durov, 2006'da 20'li yaşlarında Rusya'nın o dönemki en büyük sosyal medya platformu olan ve "Rus Facebook'u" olarak da bilinen VKontakte'yi (VK) kurmuş, 2013'te VK'daki hisselerini satarak Rusya'yı terk ettikten sonra Dubai merkezli Telegram'ı hayata geçirmişti.

Durov'un Rusya'yı terk etmesinde Rus hükümetinin, 2011-2012 yıllarındaki hükümet karşıtı protestolara karışan muhaliflerin verilerini iletmesi yönündeki baskıları rol oynamıştı. Durov, Rus yetkililerin daha sonra 2013'te de Ukrayna'da Rusya yanlısı Devlet Başkanına karşı gösterilere katılan muhaliflerin verilerini istediğini açıklamıştı. Rusya 2018'de Telegram'ı yasaklamış, ancak 2020'de yeniden kullanıma açmıştı.

Forbes dergisine göre 39 yaşındaki Durov, 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip bulunuyor.

AFP,AP/BK,HT

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