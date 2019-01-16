Macron: Fransa 2019'da da Suriye'de kalacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, silahlı kuvvetlere yönelik yaptığı yeni yıl konuşmasında ülkesinin 2019'da izleyeceği Suriye politikasına da değindi. Macron, "Dostumuz Amerika'nın Suriye'den çekilme kararı bizi stratejik hedefimizden saptıramaz: Daeş'in kökünü kurutmak" dedi.

Macron, ABD'nin Suriye'deki yaklaşık 2 bin askerini IŞİD yenildiği gerekçesiyle çekme kararı vermesine rağmen, Fransa'nın 2019 yılında da Ortadoğu'ya "askeri açıdan angaje olmayı" sürdüreceğini söyledi. Fransa'nın Toulouse kentindeki askeri üste konuşan Macron, "Savaş bitmedi" ifadesini kullandı ve "Çekilmek için acele etmek hata olur" diye ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, çatışma bölgelerine hızlı şekilde müdahale edilebilmesi için bir Avrupa ordusu kurulması yönündeki arzusunu da yineledi.

Macron daha önce de ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilme kararı nedeniyle eleştirmişti.

Fransa, Suriye'deki savaşa IŞİD'le mücadele için kurulan uluslararası koalisyon üyesi olarak 2015 yılında müdahil oldu. Fransa, IŞİD'le mücadele kapsamında bölgeye yaklaşık bin 200 asker gönderdi.

SDG'ye övgü

Macron, Toulouse'daki konuşmasında, Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) de övdü. Fransa Cumhurbaşkanı, SDG'nin "İslamcı terörizme karşı kazanılan zaferlerde büyük rol oynadığını" söyledi.

Macron, Suriye'de SDG kontrolündeki Menbiç kentinde Çarşamba günü IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ölenler ABD vatandaşları için de taziyelerini sundu.

Reuters'ın haberine göre, IŞİD'in Menbiç'te gerçekleştirdiği saldırının ardından bugün bir açıklama yayımlayan SDG ise bu örgüte yönelik "askeri operasyonlarını" yoğunlaştıracağını duyurdu. Açıklamada, "ABD öncülüğündeki koalisyoun yardımıyla, Deaş kalıntılarını bertaraf etmek ve uyuyan hücrelerinin izini bulmak için askeri operasyonlarımızı artıracağız" denildi.

DW,AFP,dpa,AP/CÖ,AÜ

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