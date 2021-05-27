 Macron: Azerbaycan Ermenistan topraklarını terk etsin | Avrupa | DW | 01.06.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Macron: Azerbaycan Ermenistan topraklarını terk etsin

Elysee Sarayı’nda Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın egemenliğindeki topraklardan çıkmasını" talep etti.

default

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerektiğini" dile getirdi. Elysee Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırlayan Macron, Rusya'nın arabuluculuğunda geçen yıl Kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi için daha yapılacak çok şey olduğunu ifade etti.

Macron, ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların müzakere yoluyla çizilmesi, tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğini savunarak Dağlık Karabağ'da Müslüman ve Hristiyan kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Bölgede yeni şiddet olayları olmaması konusunda da uyarılarda bulunan Macron, Fransa'nın olası müazekerelere destek olabileceğini belirtti.

Paşinyan'dan Macron'a teşekkür

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattındaki durumu geçtiğimiz günlerde "patlamaya hazır" olarak nitelendiren Paşinyan ise Fransa ile kendi ülkesi arasında özel bir ilişki olduğunu dile getirerek Macron'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Geçen yıl sonbaharda Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan savaşta 6 binden fazla insan hayatını kaybemişti. Son dönemde sınır hattında yer yer çatışmalara dönüşen gerilim yine tırmanıyor.

Geleneksel olarak uluslararası alanda Ermenistan'ın en önemli müttefikleri arasında yer alan Fransa, NATO müttefiki Türkiye'nin Azerbaycan'a silah desteği sağlamasını eleştiriyor.

 

AFP,DW / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkel ve Macron’dan kritik Türkiye mesajları

Macron, derin fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye ile diyalogu savunan Merkel’a destek çıktı, aynı zamanda Ankara’ya "sözler eyleme dönüşmeli" mesajını verdi. Biden’ın ise AB’ye Türkiye endişelerini aktardığı bildirildi.  

Macron'dan Türkiye’ye seçimlere karışmama uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye’yi gelecek yıl Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine karışma girişimleri konusunda uyardı.  

Benzer içerik

Berg-Karabach | Armenien hat Region Kalbadschar an Aserbeidschan übergeben

Azerbaycan 6 Ermeni askeri esir aldı 27.05.2021

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalıştığını ileri sürdüğü 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.

Berg-Karabach Konflikt

Ermenistan AİHM'de Türkiye aleyhine dava açtı 18.05.2021

Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'ı desteklediği gerekçesiyle Türkiye aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) dava başvurusunda bulundu.

Armenien Nikol Paschinjan

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti 25.04.2021

Ermenistan Başbakanı Paşinyan 20 Haziran’da erken seçimin gerçekleşebilmesi için istifa etti. İstifa, Joe Biden’ın Ermenilere yönelik gerçekleştirilen katliam için "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından geldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Viyana İslam Merkezi

Avusturya'da camiler ve Müslüman dernekler haritasına tepki

Avusturya'da camiler ve Müslümanlara ait kuruluşlara yer veren "İslam haritası" tepkiye neden oldu. Müslüman toplumu temsilcileri konuyu yargıya taşırken, Avrupa Konseyi de haritanın geri çekilmesini istedi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  