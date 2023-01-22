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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Emmanuel MacronFotoğraf: Christophe Ena/Pool/AP/picture alliance
PolitikaFransa

"Almanya ve Fransa Avrupa'da öncü olmalı"

4 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sözleşmesi'nin 60'ıncı yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Daha egemen bir Avrupa" için Paris ile Berlin'in öncü olması gerektiğini dile getirdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya ile Fransa arasında, Elysee Sözleşmesi'nin imzalanmasının 60'ncı yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, iki ülkenin, Avrupa'nın geleceğinin tasarımında öncü rol oynaması gerektiğini ifade etti. Başkent Paris'te her iki ülke meclislerinin bir araya geldiği etkinlikte, "Daha egemen, daha demokratik ve daha dayanışmacı bir Avrupa olma hedefimize ulaşmak için yapmamız gereken daha çok şey var" diyen Macron, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından barışın yolunu açan Almanya ve Fransa'nın, bugün de Avrupa'nın güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılmasında "öncü rol oynamak zorunda olduklarını" savundu. 

Avrupa'nın gelecek için yeniden yapılandırılması kapsamında çevre dostu enerji tedariği, ekolojik dönüşüme dönük yatırımlar, ham madde tedariğinde daha bağımsız hale gelme ve savunma ile ilgili soruların öne çıktığını vurgulayan Emmanuel Macron, bunun için Avrupa'daki üretimi koruyan iddialı bir endüstri stratejisine ve Avrupa'yı modern teknolojilerde ve yapay zeka alanında öncü konuma taşıyacak bir "Made in Europe 2030" stratejisine gerek olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - (22.01.2023 / Paris)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sözleşmesi'nin imzalanmasının 60. yıl dönümünde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ağırladıFotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Bir bedende iki ruh, biz buyuz"

Fransa Cumhurbaşkanı diğer yandan, Berlin ile Paris'in, Avrupa Birliği'nin (AB) kendi ayakları üzerinde duran küresel bir jeopolitik güç olabilmesi için öncü görevler üstlenmesinin şart olduğunu da dile getirdi.

İki ülke arasındaki yakınlığı ifade etmek için, "Bir Fransızın Almanya hakkında konuşması, kendinin bir parçasından konuşması anlamına gelir" diyen Macron, "Bir bedende iki ruh, biz buyuz" dedi.

22 Ocak 1963 tarihinde, Elysee Sarayı'nda, Fransa adına Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, Almanya adına ise Başbakan Konrad Adenauer'in imzaladığı Elysee Sözleşmesi ile, İkinci Dünya Savaşı'nda düşman olan iki ülke arasında yakınlaşmanın adımları atılmış ve o tarihten sonra Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) - İngiltere ittifakı ile rekabet edebilecek ikinci bir ağırlık merkezi oluşturulmuştu. Söz konusu Sözleşme hala Alman - Fransız dostluğunun temeli olarak görülüyor.

 

dpa / ET,ETO

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