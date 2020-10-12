 Maas′tan Türkiye′ye ″oyuna son ver″ çağrısı | ALMANYA | DW | 13.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Maas'tan Türkiye'ye "oyuna son ver" çağrısı

Lefkoşa'da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de "gerginlik ve yumuşama politikası arasındaki oyuna" son verme çağrısında bulundu.

Heiko Maas

Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin (AB) güvenini sarsmakla suçlarken, AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tam destek mesajı verdi.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Maas, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önceden planlandığı gibi Türkiye'ye de gitmek yerine sadece Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı ziyaret etme kararı aldığını ifade eden Maas, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e yeniden gönderilmesinin "güven oluşturucu önlemlerle ters düştüğü" değerlendirmesinde bulundu. Maas, Oruç Reis'in yeniden keşif faaliyetlerine başlaması halinde, bunun gerilimin giderilmesi yönünde gösterilen çabalar ve Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler açısından "ciddi bir darbe" olacağını ifade etti.

Bakan Maas, Türkiye destekli Kuzey Kıbrıs yönetiminin Birleşmiş Milletler denetimindeki Kapalı Maraş'ı sivil kullanıma açmasını da "tamamen gereksiz, provokasyon içeren bir adım" olarak değerlendirdi. Maas, Türkiye'nin "gerginlik ve yumuşama politikası arasındaki oyuna" son vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs ve Yunanistan'a tam destek

Alman hükümetinin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını anladığını belirten Maas, "Almanya ve Avrupa Birliği, dayanışma içinde Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanındadır" ifadesini kullandı.

Türkiye ile yaşanan gerilimde "itidalli olma" çağrısında bulunan Maas, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine verilecek tepkinin "AB ve bütün üye devletlerin çıkarları ile uyumlu" olması gerektiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz'de tartışma yaratan meselelerin "sadece bütün taraflar arasındaki doğrudan diyalog" ile çözülebileceğine inandığını vurgulayan Maas, bu görüşmeler için gereken şartları sağlamanın ve "tek taraflı gerilimi tırmandırmayı" bırakmanın Türkiye'ye bağlı olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Güney Kıbrıs'taki temaslarının ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'da Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmelerde bulunacak.

Reuters,AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Maas Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı

Türkiye'yi Oruç Reis'i yeniden görevlendirme kararı nedeniyle uyaran Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Ankara, gerginliği azaltma ve provokasyon arasında gidip gelmeye son vermeli" dedi.  

AB Türkiye'nin Oruç Reis kararını kınadı

AB, Türkiye'nin Oruç Reis için yeni bir Navtex mesajı yayınlamasını kınayarak bunun gerginliği yeniden tırmandıracağı uyarısında bulundu.  

Atina: Oruç Reis kaldıkça istikşafi görüşme yapmayız

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, "Oruç Reis bölgede kaldığı sürece Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmayacağız" dedi.  

Benzer içerik

Türkisches Forschungsschiff Oruc Reis zur Gaserkundung im Mittelmeer

Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz 12.10.2020

Alman hükümeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeniden sismik araştırmalara başlamasının "akıllıca bir adım olmayacağı" uyarısında bulundu. Alman Dışişleri Bakanı'nın yarın Kıbrıs ve Yunanistan'a gideceği bildirildi.

USA Sprecherin Außenministerium Morgan Ortagus

ABD'den Oruç Reis açıklaması: Hesaplı provokasyon 13.10.2020

ABD Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e gönderme kararını sert dille eleştirdi. Dışişleri açıklamasında Türkiye'nin adımı "hesaplı provokasyon" olarak nitelendirildi.

Türkei Antalya Ölbohrschiff Oruc Reis

Atina: Oruç Reis kaldıkça istikşafi görüşme yapmayız 13.10.2020

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, "Oruç Reis bölgede kaldığı sürece Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmayacağız" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Coronavirus I Außenminister Heiko Maas (Kay Nietfeld/AFP/Getty Images)

Maas Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı

Türkiye'yi Oruç Reis'i yeniden görevlendirme kararı nedeniyle uyaran Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Ankara, gerginliği azaltma ve provokasyon arasında gidip gelmeye son vermeli" dedi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  