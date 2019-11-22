Maas'tan Çavuşoğlu'na tutuklu avukat tepkisi: Anlam veremiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Japonya'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede Maas Çavuşoğlu'na, Ankara'daki Alman büyükelçiliğine hukuki danışmanlık hizmeti veren Türk avukat Yılmaz S.'nin tutuklanmasına ilişkin endişelerini iletti. Almanya'nın söz konusu avukatın tutuklanma nedenini anlayamadığını belirten Maas, "Ona bir kez daha gerçekten buna anlam veremediğimizi söyledim" dedi. Alman bakan, Türkiye'deki diğer birçok tutuklama gibi bu kararın da "anlaşılmaz" olduğunu belirtti.

Maas, Çavuşoğlu'nun ise konuyla yargı makamlarının ilgilendiğini söylediğini aktardı. Almanya-Türkiye ilişkilerini "zor" diye tanımlayan Maas, "Buna karşın birbirimizle diyalog hâlinde olmalıyız" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Japonya'da yaptığı ilk açıklamada, soruna "hızlı bir çözüm” bulunması gerektiğini belirterek avukat Yılmaz S.'nin tutuklanmasının "hiçbir şekilde kabul edilemez” olduğunu söylemişti.

Maas ve Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenen G20 etkinliğindeki toplu fotoğraf çekiminde de yan yanaydı.

Ankara ile Berlin arasında yeni bir gerginliğe neden olan olayın merkezindeki avukat, Türkiye'de geçen Eylül ayında casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık iki aydır cezaevinde olan Yılmaz S., Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine hukuki danışmanlık hizmeti veriyordu.

Avukatın avukatından yalanlama

Yılmaz S.'nin tutuklanmasının ardından, Alman Göç ve Mülteciler Dairesi'nin söz konusu avukata Almanya'da iltica talep edenler hakkında gönderdiği bilgilerin Türk istihbaratının eline geçtiği iddia edilmişti. Ancak tutuklanan avukat Yılmaz S.'nin avukatı, dpa'ya yaptığı açıklamada, bu iddiayı yalanladı. Yılmaz S.'nin avukatı, "Alman Büyükelçiliği hukuki danışmanlık talep etti. O da ücret karşılığında hukuki danışmanlık verdi ve hiçbir belge almadı" dedi.

Avukat, Sincan Cezaevi'nde tutulan müvekkili hakkındaki iddianamenin önümüzdeki hafta tamamlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

DW,dpa/CÖ,TY

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