Maas’dan “güvenilirliğimiz zedeleniyor” çıkışı

Almanya'da Savunma Bakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in (AKK) Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın da katılımıyla uluslararası denetim altında bir güvenli bölge oluşturulması önerisi Alman siyasetini böldü.

Almanya'da ismi AKK kısaltmasıyla kullanılan Kramp-Karrenbauer, Almanya ve AB'nin Suriye'deki gelişmelere seyirci konumundan çıkması gerektiğini belirterek oluşturulacak güvenli bölgeyle Suriye'nin kuzeydoğusunun istikrarlı hale getirilebileceği, mültecilerin gönülü dönüşünün sağlanabileceği ve IŞİD'le mücadelenin yeniden başlatılabileceği tezini öne sürmüştü.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), SPD yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı'nın sert eleştirisiyla karşılaşan öneri, Başbakan Angela Merkel ve CDU'lu politikacılardan destek görmüştü.

SPD'li Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çarşamba günü de kamuoyu önünde eleştirilerini sürdürdü. "Bunun farklı bir şekilde yapılması gerekirdi” diyen Maas, "Uluslararası alanda bizim güvenilir olmamız, Alman federal hükümetinin bir bütün halinde çalışması ve bu tür önerileri tek ses olarak gündeme getirmesi beklenir. Kramp-Karrenbauer bunu yapmadı. Bu nedenle şimdi muhataplarımıza anlatmamız gerekiyor. Konu Alman dış politikasına duyulan güvendir” diye konuştu.

Kramp-Karrenbauer, CDU Genel Başkanlığını 2018 Aralık ayında Angela Merkel'den devralmıştı.

CDU’nun koalisyon ortağı SPD, AKK’nın Pazar akşamı yapılan koalisyon toplantısında Suriye konusu görüşülmesine rağmen öneriyi gündeme getirmeyip ardından Pazartesi akşamı kamuoyuna böyle bir açıklama yapmasını eleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Maas, AKK'nın kendisine açıklamadan kısa süre önce SMS'le bilgi vermesini "SMS diplomasisine pek inanmıyorum. Hızlıca SOS-diplomasisine dönüşebiliyor” tepkisini vermişti. Maas, bu önerinin Almanya'nın müttefiklerinde de şaşkınlık ve huzursuzluğa neden olduğunu söylemişti.

"Soçi'den sonra daha da zorlaştı"

Dışişleri Bakanlığından da Çarşamba günü konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Devlet Bakanı Niels Annen, böyle bir güvenli bölgenin hayata geçirilmesinin, Rusya ile Türkiye arasında Salı günü Soçi'de imzalanan anlaşma sonrasında daha da zorlaştığını kaydederek, "Bu tür bir güvenli bölge sadece mevcut siyasi durumda değil, mevcut askeri durumda da son derece karmaşık bir konu. Özellikle de Putin ve Erdoğan arasında dün varılan anlaşma sonrasında” diye konuştu.

Sosyal Demokrat Partili politikacı, "Gerçekte Rus ve Türk hükümetleri tarafından kararlaştırılan ve askeri güçle desteklenen bir güvenli bölgeye katılmamız, muhtemelen özünde reddedeceğimiz olguları desteklemek anlamına gelecektir” uyarısında bulundu.

Almanya'nın, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi yönünde net bir tutum sergilediğini hatırlatan Annen, "Suriye'nin kuzeydoğusunda Rus politikalarını destekleyici bir güç haline mi geleceğiz? Bunu aklımın ucuna bile getiremiyorum. Dolayısıyla gerçekten de burada açıklığa kavuşturulması gereken çok önemli ayrıntılar var” diye konuştu.

AKK'nın önerisi, Almanya'nın Avrupa'daki en yakın müttefiki olan Fransa'da da şüpheyle karşılandı. Fransız haber ajansı AFP'nin Fransız hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde "önerinin şüphesiz iyi niyetli olduğu, ancak ortaklarla istişare edilmeden yapıldığı ve bölgedeki dinamiklerle bağdaşmadığı” görüşü aktarıldı.

Kramp-Karrenbauer, önerisiyle ilgili ABD, Fransa ve İngiltere'yi bilgilendirdiğini açıklamıştı.

AFP,rtr/BK,JD

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