Lukaşenko mültecilere Avrupa'ya geçmede yardım vaat etti

Kendini, Ağustos 2020’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi ilan eden, Belarus'un 27 yıllık iktidar sahibi Aleksander Lukaşenko, ülkesi'nin Polonya sınırında mültecileri ziyaret etti. Düzensiz sığınmacıları siyasete malzeme etmek ve Avrupa’ya karşı tehdit olarak kullanmakla suçlanan Lukaşenko'nun mülteciler tarafından çevresinin sarılıp, alkışlarla karşılandığı iddia edildi. Belarus resmi ajansı Belta’nın bildirdiğine göre Lukaşenko da mültecilere, davet edildikleri Avrupa'ya gitmeyi denemelerini anlayışla karşıladığını söyledi.

Belta ajansına göre Aleksander Lukaşenko'nun ayrıca, mültecilere Avrupa'ya gitme isteklerini yerine getirmede destek vereceğini söyleyerek, "Polonya, Letonya ve diğerleri için bu durum kötü olsa bile" ifadesini kullandığı bildiriliyor. Sığınmacıların Batı’ya gitmeye hakları olduğunu söyleyen Lukaşenko’nun onlara, "Sizi yakalamaya, dövmeye veya çit çekip engellemeye çalışmayacağız" dediği de aktarılıyor. Ancak Lukaşenko'nun aynı zamanda mültecilere, "Sizi Polonya’dan Almanya’ya götürmek için savaş başlatıp koridor açamayız" dediği de Belta tarafından bildirildi.

150 göçmen sınırda hala

Lukaşenko’nun açıklamasına göre, Polonya sınırında hala 150 sığınmacı bekleyişini sürdürüyor. Son haftalarda komşu ülke Polonya, Belarus'un düzensiz göçmenleri kendi sınırları içine sokmaya yardımcı olduğu suçlamasını yöneltti. Polonya, kendi topraklarına girmeyi başaran çok sayıda sığınmacıyı da zorla Belarus’a geri gönderdi.

AB'den Lukaşenko yönetimine yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) Lukaşenko’yu, çoğu Ortadoğulu binlerce sığınmacıyı, Avrupa’ya geçirme vaadiyle ülkesine çekmek ve Avrupa üzerinde baskı oluşturmak için siyasete malzeme yapmakla suçluyor. Brüksel'e göre Lukaşenko böylece, seçim galibiyetini tanımayan ve muhalefete yönelik baskılarını da gerekçe göstererek yaptırımlar uygulayan AB’den intikam almayı deniyor. Belarus yönetimi ise bu suçlamaları geri çeviriyor.

Geçen haftalarda binlerce sığınmacı uçakla Belarus‘a gelerek aşırı soğuk havaya rağmen özellikle Polonya sınırında, bu ülke üzerinden Batı'ya geçebilmek için beklemeye başlamış ve sayısı net olmamakla birlikte bazı bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu birden fazla kişinin donarak hayatını kaybettiği bildirilmişti. İnsan hakları örgütleri ise, şu ana dek bölgede en az 11 sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Belarus yönetimi, yaklaşık iki bin sığınmacıyı kurulan geçici bir merkeze götürdüğünü açıkladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de çok sayıda vatandaşını Belarus’tan geri getiren uçuşlar düzenliyor. Bu bağlamda bugün de yine yaklaşık 600 Kürdün Erbil’e döndüğü açıklandı.

Aleksander Lukaşenko

Litvanya’ya AB’den destek

AB, Belarus’un bir diğer sınır komşusu olan Litvanya’nın sınırını düzensiz göçe karşı korumada yardıma devam edeceğini duyurdu. Şimdilik sınırdaki hareketlilik nedeniyle başlayan misyon sona erse de AB Sınır Koruma Ajansı Frontex’in ülkede kalmaya devam edeceği ve Litvanya hükümetine sınır güvenliğini sağlamada destek olacağı bildiriliyor.

Temmuz ayında sınırından geçen düzensiz göçmen sayısında hızlı artış kaydedilmesi üzerine AB Sınır Koruma Ajansı Frontex, Litvanya hükümetinin talebiyle bölgeye acil müdahale ekipleri yollamıştı. 100 kadar görevlinin bulunduğu Frontex misyonu Salı günü sona eriyor.

Son aylarda Belarus üzerinden binlerce sığınmacı Polonya ve Baltık Ülkeleri'ne girmeye çalışıyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler üzerinden Belarus'a uçuşların artmasıyla AB hem uçuş yapan ülkeleri hem de havayolu şirketlerini yaptırımla tehdit etmişti.

AFP, dpa / ETO, ET

© Deutsche Welle Türkçe