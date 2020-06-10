Lufthansa'ya ''Bilet ücretini iade et'' baskısı

Koronavirüs salgını nedeniyle yüzlerce uçak seferini iptal etmek zorunda kalan Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın bilet ücretlerini iade etmekte gecikmesi eleştirilere yol açtı. Almanya Tüketici Merkezleri Federal Birliği (vzbv) Başkanı Klaus Müller, Lufthansa'nın müşterilerine ücret iadelerini hızlandırması için Alman hükümetinin baskıyı artırmasını talep etti. Berlin Yeni Yazı İşleri Birliği'ne bağlı gazetelere konuşan Müller, Lufthansa'nın Ağustos ayı sonuna kadar bütün bilet ücretlerini iade etmesi gerektiğini belirtti. Lufthansa ise Haziran sonuna kadar iptal edilen seferlerin bilet ücretlerinin iadelerinin birkaç hafta daha süreceğini duyurdu.

"Zorla yasa dışı kredi” nitelendirmesi

Tüketici Merkezleri Federal Birliği Başkanı Müller ücreti iade edilmeyen biletleri şirketin korona krizi nedeniyle girdiği zor durumda müşterilerinden "zorla aldığı yasa dışı kredi” olarak nitelendirerek "Lufthansa'nın vatandaşların vergileri sayesinde milyarlarca euro yardım almasına rağmen bilet ücretlerini iade etmemesi kabul edilebilecek bir durum değil. Avrupa Birliği uçuş yolcuları hakları yönetmeliği gereği bu ücretlerin yedi gün içerisinde geri ödenmesi gerekiyor” dedi.

Diğer yandan Alman hükümeti de Lufthansa'nın bilet iade işlemlerinin gecikmesini eleştirdi. Spiegel dergisine konuşan Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ulrich Nussbaum "Lufthansa'nın devletten aldığı büyük yardımlara rağmen yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi ve müşterilerine iadeleri zamanında yapmaması anlaşılır gibi değil” dedi.

Lufthansa hakkında yasal işlem başlatıldı

Spiegel'in aktardığına göre, Lufthansa yaklaşık 4 milyon 480 bin iade talebinden 3 milyon 240 bininin, Eurowings'de ise iade için yapılan 378 bin başvurunun yarısının işleme alındığını Federal Havacılık Dairesi'ne bildirdi. Dergi, Federal Havacılık Dairesi'nin yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Lufthansa hakkında işlem başlattığını yazdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle mali sıkıntı yaşayan Alman havayolu şirketi Lufthansa, Federal Hükümet'ten yaklaşık 9 milyar euro maddidestek aldı. Mart ayında yayılan salgın nedeniyle uçak seferlerinin çoğunu iptal etmek zorunda kalan şirket, yolcu sayısında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 99 oranında gerileme kaydetti.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Lufthansa Alman havayolu şirketi Lufthansa salgın nedeniyle 2020'nin ilk yarısında yaklaşık üç milyar euro zarar etti. Yetkililer şirkette tam zamanlı sözleşmeyle çalışan yaklaşık 22 bin personel fazlası olduğu görüşünde. Lufthansa CEO'su Carsten Spohr şirketin uzun vadede küçülmeye gitmesi gerektiğini belirtiyor. Yaklaşık 760 uçaklı filodan 100 uçağın çıkarılması planlanıyor.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Ryanair Avrupa'da sivil hava taşımacılığı lideri Ryanair nisan ve haziran aylarında geçen senenin aynı zaman dilimine göre yüzde 95 oranında ciro kaybı yaşadı. Her ne kadar korona krizi İrlandalı şirketi kuruluşundan bu yana ilk kez net bir kayıpla karşı karşıya bıraksa da, şirketin 185 milyar euroluk zararı sektörün diğer şirketlerinin kayıplarına göre düşük bir seviyede.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? International Airlines Group (IAG) İngiliz-İspanyol şirketi IAG 5,3 milyar euroya düşen cirosunun yaklaşık 1,37 milyar euroluk bir faaliyet kaybına neden olduğunu açıkladı. Çokuluslu şirket hurdaya çıkarılacak jet taramalarının toplam 2,2 milyar euro zarara neden olmasını bekliyor. IAG’nin kardeş şirketi British Airways'te çalışan 12 bin personel de işten çıkarılacak. Bu rakam şirket çalışanlarının dörtte birine tekabul ediyor.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Air France KLM Fransa'nın Air France ile Hollanda'nın KLM şirketlerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan Air France KLM'in cirosu geçen seneye oranla yüzde 83 zarar kaydederek 1,18 milyar euro oldu. Şirket ayrıca 1,55 milyar euroluk faaliyet kaybı yaşadı. Air France ve Hop!’un toplam 7 bin 580 kişiyi işten çıkarması bekleniyor. Hollandalı KLM ise 2022'ye kadar toplam 33 bin çalışandan 5 binine çıkış verecek.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Easyjet Ucuz uçak bileti satışlarıyla ünlü İngiliz şirket Easyjet nisan-haziran arası yaklaşık 360 milyar euro zarar etti. 315 uçaklı filodan sadece on uçağı faaliyette tutan şirket yaklaşık 7,7 milyon euroluk ciro ile 2019'un aynı çeyreğinde elde edilen yaklaşık 1,8 milyar euronun hayli gerisinde kaldı. Mayıs ayında açıklamalarda bulunan Easyjet yetkilileri 4 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Norwegian Koronavirüs salgını öncesinde de kritik bir süreçten geçen Norveçli şirket Norwegian ticari bilgilerini ağustos ayı sonunda paylaşacağını duyurdu. Nisan ayında İsveç ve Danimarka'da bulunan kardeş şirketlerinin faaliyetlerini durduran Norwegian 4 bin 700 pilot ve kabin görevlisini işten çıkardı.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? SAS İskandinav Hava Yolları SAS tarafından geçen aylarda yapılan açıklamalara göre şirket çalışanlarının yarısının, yani yaklaşık 5 bin çalışanın işten çıkarılması sözkonusu. Şirket hisselerinin büyük bir kısmını elinde bulunduran Danimarka, İsveç ve Wallenberg Vakfı bir kurtarma paketi hayata geçirdi.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Wizz Macar havayolları şirketi Wizz mayıs ayında rakiplerinden daha fazla uçuş seferi gerçekleştirmesine rağmen, yaklaşık 9 milyon euro kâra karşın 57 milyon euro zarar etti. Şirkette görev yapan 5 bin personelin yüzde 20'si işini kaybetti.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Condor Alman tatil ve havayolu şirketi Condor, geçen yıl ana holdingin yüzlerce çalışanı işten çıkarması sonrasında, koronavirüs krizini yeni bir personel tasfiyesine gitmeden atlatmayı planlıyor. Şirket kısa mesai ve sendikalarla varılan kriz anlaşmaları ışığında personel giderlerini düşük tutacak. 4 bin 200 kişinin çalıştığı holding, ticari rakamları hakkında veri paylaşmıyor.



''İade işlemleri otomatiğe bağlandı''

Eleştiriler hakkında Pazartesi günü bir açıklama yapan Lufthansa sözcüsü normal şartlar altında iade işlemlerinin şirket için bir istisna olduğunu, şu anda ise günde on binlerce işlemin yapılması gerektiğine dikkat çekti. Lufthansa'nın verdiği bilgilere göre, bu yıl içinde 2 milyar euro tutarında iade yapıldı. "İade işlemlerinin hızlandırılması için çalışma kapasitemizi arttırdık” diyen Lufthansa sözcüsü, bu şekilde her ay milyonlarca euro ödemenin yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Mart ayından Haziran ortasına kadar olan iade başvurularının büyük ölçüde işleme alındığını belirten sözcü, "İadelerde 1 milyar eurodan daha az tutarın ise henüz geri ödenmediğini” kaydetti.

Şirket tarihinin en büyük uçuş planı değişikliği

Bu kadar fazla iade işlemi ile bugüne kadar karşı karşıya kalmadıkları için otomatik bir iade sistemleri olmadığını, işlemlerin bu nedenle ilk etapta manuel olarak yapıldığını belirten Lufthansa sözcüsü yeni bir sistemle otomatik işleme geçildiğini belirtti. Sözcü, "şirket tarihinde yapılan en büyük uçuş planı değişikliği” nedeniyle iadelerin geciktiğini de sözlerine ekledi.

Lufthansa müşterileri şirketin internet sayfası lufthansa.com üzerinden iade başvurusunda bulunabiliyor. Yolcular, Avrupa Birliği Yolcu hakları yönetmeliğinin sekizinci maddesine göre biletlerinin tam iade ücretlerini yedi gün içerisinde alma hakkına sahip. Bu yönetmelik koronavirüs salgını gibi olağanüstü durumları da kapsıyor.

AFP/NS, JD

© Deutsche Welle Türkçe