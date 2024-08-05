Lufthansa Ortadoğu'daki pek çok kente uçuşları durdurdu

Lufthansa Hava Yolları, İran ile İsrail arasında çatışma yaşanması olasılığı nedeniyle Ortadoğu'daki pek çok kente uçuşlarını durdurdu. Karar, Lufthansa'ya bağlı diğer hava yolu şirketlerini de kapsıyor.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa güvenlik gerekçesiyle, Ortadoğu'daki birçok havalimanına uçuşlarını durdurma kararı aldı. Lufthansa'dan yapılan açıklamada, bu bağlamda 12 Ağustos Pazartesi gününe dek, İsrail'deki tüm havaalanları ile İran'ın başkenti Tahran'a yapılması planlanan uçuşlar iptal edildi. Şirket daha önce de aynı tarihe kadar Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuş yapmayacağını duyurmuştu.

Lufthansa Hava Yolları ayrıca, Ürdün'ün başkenti Amman ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e olan uçuşlarına da, 7 Ağustos Çarşamba gününe kadar ara verdiğini daha önce kamuoyu ile paylaşmıştı.

Müşterilerin hakları korunacak

Alman hava yolu şirketinin bu kararlarının ardında, İsrail ile İran arasında artan gerilim ve bir çatışma çıkma olasılığı yatıyor. Lufthansa, iptal edilen uçuşlar sebebiyle mağdur olan yolcuların biletlerinin ücretsiz değiştirileceğini ve 20 Ağustos'a kadar olan uçuşların biletlerinin de ücretsiz iptal edip paraların iade edileceğini duyurdu.

Lufthansa'nın aldığı uçuşları durdurma kararı, şirkete bağlı tüm hava yolu markalarını ve yolcu uçaklarının yanında kargo uçaklarını da kapsıyor.

Lufthansa'ya bağlı olan ve açıklanan tarihlerde, belirtilen yerlere uçak kaldırmayacak olan diğer hava yolu şirketleri şunlar: Swiss, Austrian, Brussels ve Eurowings hava yolları.

dpa / ET,BK

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