Lufthansa hissedarlarından kurtarma paketine onay

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'nın hissedarları, Alman hükümetinin 9 milyar euro hacminde mali yardım ve şirketin hisselerinde pay sahibi olmasını öngören planı onayladı.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, bugünkü Olağaüstü Genel Kurul Toplantısında yapılan oylamada hissedarların yüzde 98'inin kurtarma paketine onay verdiği belirtildi. Lufthansa'nın CEO'su Carsten Spohr, kararı memnuniyetle karşılayarak şirketin "gelecek perspektifinin" güvence altına alındığını söyledi.

Lufthansa'nın CEO'su Carsten Spohr

Genel Kurul Toplantısında şirketin hisselerinin yüzde 39'unun temsil edildiği belirtildi. Toplantıya katılan hissedarların yüzde 98'inin yardım paketini onaylaması ile gereken üçte iki çoğunluktan fazlasının sağlandığı kaydedildi.

Lufthansa'nın en büyük hissedarı sanayici Heinz Hermann Thiele'nin Çarşamba akşamı pakete yeşil ışık yakmasının ardından, paketin onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Alman hükümetinin şirketin hisselerinde pay sahibi olmasına karşı çıkan Thiele, yardım paketini yeniden müzakere etmek istemişti.

Alman hükümetinin yardım paketi, korona krizi ile ciro kaybına uğrayan şirkete 6 milyar euroluk doğrudan mali yardım ve bunun karşılığında devletin geçici olarak şirkette yüzde 20 pay ile hissedar olmasını öngörüyor. Alman hükümeti, Lufthansa'nın dış alımlardan korunması için hisse payını, stratejik kararlara etki edilebilecek alt sınır olan yüzde 25 artı 1 hisseye çıkarabilecek.

AB Komisyonu da onayladı

Şirketin hissedarlarının paketi onaylanmasının öncesinde de AB Komisyonu, Alman hükümetinin yardım planına onay vermişti. Komisyon'dan yapılan açıklamada adil rekabetin sağlanabilmesi için Lufthansa'nın yardım karşılığında Münih ve Frankfurt havaalanlarındaki iniş-kalkış saatlerinden (slot) vazgeçeceği bildirilmişti. Bu şekilde Lufthansa'nın rakipleri iki havaalanında dörder uçak için slot hakkı kazanacak.

Lufthansa'ya getirilen şartlardan biri de devletin hissedarlığı tamamen son bulana kadar şirketin temettü payı dağıtmaması ve ikramiye ödemeleri yapmaması. Devletin şirketteki katılımı en az yüzde 75 oranında azaltılana kadar da yönetici maaşlarına kısıtlama getirilecek ve Lufthansa aynı alanda faaliyet gösteren rakip şirketlerden yüzde 10'dan fazla hisse alamayacak. Devlet yardımlarının başlamasından itibaren altı yıl sonra devletin şirketten çekilmeyeceği şüphesi uyanması durumunda Komisyon'a yeniden yapılandırma planı sunulması gerekecek.

138 bin kişi istihdam eden Lufthansa'da kargo uçuşları dışındaki uçuşlar koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelmiş, dünya çapında 22 bin personel fazlası oluşmuştu.

AFP,DW/JD,HS

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