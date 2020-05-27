Lufthansa AB’nin şartlarını kabul etti

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'nın yönetim kurulunun ardından teftiş kurulu da uzun süren tartışmaların ardından kurtarma paketini onayladı. Böylelikle denetleme kurulu da, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun rekabete ilişkin şartlarını kabul etti.

AB Komisyonu, Lufthansa kurtarma paketini onaylamak için şirketin Münih ve Frankfurt havalimanlarındaki iniş ve kalkış haklarının bir bölümünü diğer havayolu şirketleriyle paylaşmasını şart koşuyordu. Berlin ve Brüksel arasında varılan uzlaşma, Lufthansa'nın Münih ve Frankfurt havalimanlarında slot olarak adlandırılan toplam 24 iniş ve kalkış hakkını rakip havayolu şirketlerine vermesini öngörüyor. Bu durumdan Frankfurt havalimanında Ryanair'in, Münih havalimanında da Easyjet'in fayda sağlayacağı tahmin ediliyor.

Lufthansa, AB Komisyonu'nun şartını kabul etmesi ile 9 milyar euro hacmindeki devlet yardım paketini alabilecek. Alman hükümeti ile Lufthansa arasında varılan uzlaşmaya göre, yardım paketi Lufthansa hisselerinin yüzde 20'sinin devlete geçmesini de öngörüyor.

AB Komisyonu'nun şartlarını kabul etmenin "zor bir karar” olduğuna işaret eden Teftiş Kurulu Başkanı Karl-Ludwig Kley, "Yaptığımız yoğun tartışmalarında ardından Yönetim Kurulu'nun önerisine onay verdik” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, "Alman hükümeti ile birlikte hedefimiz, Lufthansa'nın küresel hava ulaşımında ön sıralardaki konumunu korumak olmalı” şeklinde konuştu.

Lufthansa teftiş kurulu, geçen hafta Çarşamba günü yapılan toplantıda AB Komisyonu'nun şartlarını kabul etmeyerek, kurtarma paketi ile ilgili kararı ertelemişti. Teftiş kurulunun yanı sıra 25 Haziran'da yapılacak Hissedarlar Genel Kurulu'nun da paketi onaylaması gerekiyor. AB Komisyonu da, yardım paketine henüz resmen onay vermedi.

Reuters,AFP/JD,BW

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