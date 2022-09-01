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Lufthansa pilotları greve gidiyor, yaklaşık 800 sefer iptal edildi
Lufthansa pilotları greve gidiyor, yaklaşık 800 sefer iptal edildiFotoğraf: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Lufthansa 800 seferini iptal etti

3 saat önce

Lufthansa pilotlarının Cuma günü grev kararı almasıyla şirket Almanya'daki neredeyse bütün uçuşlarını iptal etti. Lufthansa'nın pilotlara aylık 900 euro maaş artışı önerisini sendika kabul etmedi.

https://www.dw.com/tr/lufthansa-800-seferini-iptal-etti/a-62992822

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Cuma günü Almanya'daki en büyük havalimanları Münih ve Frankfurt'a ve bu limanlardan yapılacak bütün uçuşlarını pilotların grev ilan etmesi nedeniyle iptal etti.

2 Eylül Cuma günü 800 uçuşun iptal edildiğini açıklayan Lufthansa, yaptığı duyuruda bundan yaklaşık 13 bin yolcunun etkileneceğini belirtti.

Lufthansa yolcu ve kargo uçaklarının pilotları şirketle toplu sözleşme görüşmelerinin başarısız olması sonucu grev ilan etmişti. Sendika, yaklaşık 5 bin çalışana greve katılma çağrısı yaptı. Grev Cuma günü yerel saatle 00.01'de başlayacak ve 23.59'da sona erecek.

Uçuş planlarındaki aksamanın Cumartesi ve Pazar günü yapılacak uçuşlarda da "iptal ve gecikmelere" neden olabileceği belirtildi.

Lufthansa yaptığı açıklamada, pilotların temel maaşlarını ayda 900 euro artıracak "çok iyi bir teklif" sunduğunu belirtti. Lufthansa Personel Müdürü Michael Niggemann, sendikanın grev çağrısı için "anlayış" göstermediklerini ifade etti. Lufthansa'nın teklifi işe yeni başlayan pilotların ücretlerinde yüzde 18'den fazla, kıdemli pilotlar içinse yüzde 5 kadar artış öngörüyor. Lufthansa'da yeni başlayan pilotların yılda 69 bin euro aldığı, kıdemli pilotlarda ise yıllık ücretin 275 bin euro civarında olduğu belirtiliyor. 

Sendikanın talepleri

Yıl sonuna kadar yüzde 5,5 maaş artışı ve maaşlara enflasyondaki artışa göre otomatik olarak zam yapılması pilot sendikası Cockpit'in talepleri arasında bulunuyor.

Lufthansa, sendika tarafından talep edilen paketin tamamının pilot personel maliyetlerini yüzde 40 artıracağını, bunun da 900 milyon euroya tekabül ettiğini belirtiyor.

Sendika, iş anlaşmazlıklarını önlemek için havayolu şirketinin "önemli ölçüde iyileştirilmiş bir teklif sunması" gerektiğini savundu.

Cockpit'in müzakerecisi Marcel Groels "Şu anda aramızda çok mesafe var. Reel ücretlerdeki kaybı telafi etmenin yanı sıra, şimdi her şeyden önce tüm meslek gruplarındaki ücret yapısı için sürdürülebilir bir çözüme ihtiyacımız var" dedi.

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte gelecek aylarda Avrupa genelinde yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin gergin geçmesi bekleniyor.

Federal İstatistik Kurumu Destatis tarafından Salı günü yayınlanan verilere göre, Almanya'da tüketici fiyatları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında arttı.

AFP / SSB, JD

 

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