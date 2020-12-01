Lufthansa 29 bin kişiyi işten çıkartacak

Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'da yıl sonuna kadar 29 bin çalışanın işine son verilecek. Şirketin sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, işten çıkarmaları doğrularken şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan 20 bin kişinin işten çıkarılacağını söyledi. Ayrıca şirketin, kendisine ait olan uçak içi ürün ve ikram firması LSG'yi de sattığı bildirildi. LSG'nin 7 bin 500 çalışanı bulunuyordu.

Öte yandan Lufthansa'nın gelecek yıl da istihdam azaltması planlanıyor. Şirket sözcüsü, gelecek yıl en az 10 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığını açıkladı.

Dünyanın birçok yerindeki havayolu şirketi gibi koronavirüs pandemisi nedeniyle uçuşlarını azaltan Lufthansa'nın devlet yardımlarına rağmen bu yılki zararı 5 milyar 600 milyon euroya ulaştı.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Lufthansa Alman havayolu şirketi Lufthansa salgın nedeniyle 2020'nin ilk yarısında yaklaşık üç milyar euro zarar etti. Yetkililer şirkette tam zamanlı sözleşmeyle çalışan yaklaşık 22 bin personel fazlası olduğu görüşünde. Lufthansa CEO'su Carsten Spohr şirketin uzun vadede küçülmeye gitmesi gerektiğini belirtiyor. Yaklaşık 760 uçaklı filodan 100 uçağın çıkarılması planlanıyor.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Ryanair Avrupa'da sivil hava taşımacılığı lideri Ryanair nisan ve haziran aylarında geçen senenin aynı zaman dilimine göre yüzde 95 oranında ciro kaybı yaşadı. Her ne kadar korona krizi İrlandalı şirketi kuruluşundan bu yana ilk kez net bir kayıpla karşı karşıya bıraksa da, şirketin 185 milyon euroluk zararı sektörün diğer şirketlerinin kayıplarına göre düşük bir seviyede.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? International Airlines Group (IAG) İngiliz-İspanyol şirketi IAG 5,3 milyar euroya düşen cirosunun yaklaşık 1,37 milyar euroluk bir faaliyet kaybına neden olduğunu açıkladı. Çokuluslu şirket hurdaya çıkarılacak jet taramalarının toplam 2,2 milyar euro zarara neden olmasını bekliyor. IAG’nin kardeş şirketi British Airways'te çalışan 12 bin personel de işten çıkarılacak. Bu rakam şirket çalışanlarının dörtte birine tekabul ediyor.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Air France KLM Fransa'nın Air France ile Hollanda'nın KLM şirketlerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan Air France KLM'in cirosu geçen seneye oranla yüzde 83 zarar kaydederek 1,18 milyar euro oldu. Şirket ayrıca 1,55 milyar euroluk faaliyet kaybı yaşadı. Air France ve Hop!’un toplam 7 bin 580 kişiyi işten çıkarması bekleniyor. Hollandalı KLM ise 2022'ye kadar toplam 33 bin çalışandan 5 binine çıkış verecek.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Easyjet Ucuz uçak bileti satışlarıyla ünlü İngiliz şirket Easyjet nisan-haziran arası yaklaşık 360 milyar euro zarar etti. 315 uçaklı filodan sadece on uçağı faaliyette tutan şirket yaklaşık 7,7 milyon euroluk ciro ile 2019'un aynı çeyreğinde elde edilen yaklaşık 1,8 milyar euronun hayli gerisinde kaldı. Mayıs ayında açıklamalarda bulunan Easyjet yetkilileri 4 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Norwegian Koronavirüs salgını öncesinde de kritik bir süreçten geçen Norveçli şirket Norwegian ticari bilgilerini ağustos ayı sonunda paylaşacağını duyurdu. Nisan ayında İsveç ve Danimarka'da bulunan kardeş şirketlerinin faaliyetlerini durduran Norwegian 4 bin 700 pilot ve kabin görevlisini işten çıkardı.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? SAS İskandinav Hava Yolları SAS tarafından geçen aylarda yapılan açıklamalara göre şirket çalışanlarının yarısının, yani yaklaşık 5 bin çalışanın işten çıkarılması sözkonusu. Şirket hisselerinin büyük bir kısmını elinde bulunduran Danimarka, İsveç ve Wallenberg Vakfı bir kurtarma paketi hayata geçirdi.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Wizz Macar havayolları şirketi Wizz mayıs ayında rakiplerinden daha fazla uçuş seferi gerçekleştirmesine rağmen, yaklaşık 9 milyon euro kâra karşın 57 milyon euro zarar etti. Şirkette görev yapan 5 bin personelin yüzde 20'si işini kaybetti.

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu? Condor Alman tatil ve havayolu şirketi Condor, geçen yıl ana holdingin yüzlerce çalışanı işten çıkarması sonrasında, koronavirüs krizini yeni bir personel tasfiyesine gitmeden atlatmayı planlıyor. Şirket kısa mesai ve sendikalarla varılan kriz anlaşmaları ışığında personel giderlerini düşük tutacak. 4 bin 200 kişinin çalıştığı holding, ticari rakamları hakkında veri paylaşmıyor.



Lufthansa, devlet yardımlarıyla iflastan kurtarılmıştı. Halihazırda 109 bin çalışanı olan şirketin toplam istihdamının 100 bine indirilmesi amaçlanıyor. Tasarruf önlemleri kapsamında şirket çalışanlarının ücretlerinin bir bölümünde feragat etmesi de isteniyor.

dpa/BÖ,JD