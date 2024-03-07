"Rusya NATO ile çatışmaya hazırlanıyor"

Litvanya istihbarat servisleri hazırladıkları yıllık raporda Rusya'nın askeri reformlara başladığı ve NATO ile çatışmaya hazırlandığını ileri sürdü.

Litvanya istihbarat servisleri Rusya'nın bir yandan Ukrayna'daki savaşını sürdürürken bir yandan da NATO ile bir çatışmaya hazırlandığını ileri sürdü.

İddia, Litvanya Devlet Güvenliği Departmanı (VSD) ile ülkenin askeri istihbarat servisi niteliğindeki, Savunma Bakanlığı'na Bağlı Savunma İstihbarat ve Güvenlik Servisi tarafından hazırlanan yıllık raporda yer aldı.

"Ulusal Tehdit Değerlendirmesi" başlığını taşıyan 81 sayfalık raporun Rusya ile ilgili bölümünde, Moskova'nın kapsamlı bir askeri reform başlattığı ve Batı'ya yönelik askeri yeteneklerini kademeli olarak genişlettiği ifade edildi.

Raporda, "Rusya Ukrayna'daki savaşa muazzam kaynaklar ayırmakta ve operasyonel hedeflerine ulaşmada başarısız olmasına karşın durumu yatıştırmak için hiçbir eğilim göstermemektedir" denildi.

Ayrıca, "Rusya aynı zamanda NATO ile uzun vadeli bir ihtilafa hazırlanmaktadır ve silahlı kuvvetlerinde büyük bir reform başlatmıştır" ifadelerine yer verildi.

Raporda Rusya'nın askeri reform hedeflerine ulaşmak için on yıllık bir zamana ihtiyaç duyduğu ancak bazı reformların Rusya'nın dış bölgesi Kaliningrad'da ve Batı Rusya'da başlatıldığı ifade edildi. Rusya'nın askeri reformlarının kapsamı ve hızının, Ukrayna'daki savaşın nasıl sonuçlanacağına bağlı olduğu da söz konusu raporda yer aldı.

"Rusya ekonomiyi savaşın ihtiyaçlarına uyarlayabiliyor"

Rusya'nın iki yıldır bu savaşı elindeki kaynaklarla aynı yoğunlukta sürdürebildiği kaydedilirken, Kremlin'in ekonomiyi savaşın ihtiyaçlarına uyarlayabildiği belirtildi. Ayrıca Rusya'nın yüksek petrol fiyatları, savunma sanayiine devlet yatırımları ve Batı'nın yaptırımlarını baypas ederek Rus ekonomisinin düşünülenden daha iyi bir performans sergilediği de ifade edildi.

Litvanyalı Albay Elegijus Paulavicius, BNS haber ajansına yaptığı açıklamada "Karşı karşıya gelme savaşın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor. Uzun vadeli bir ihtilafı Soğuk Savaş 2.0 olarak görmeliyiz" diye konuştu. Paulavicius Rusya'nın sınıra yakın yerlerde askeri yığınak yapabileceğini ve buralarda tatbikat icra edebileceğini de dile getirdi.

NATO üyesi olan Baltık ülkelerinden Litvanya, Rusya'nın dış bölgesi Kaliningrad'a ve Belarus'a sınır komşusu.

dpa / EC,ET

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