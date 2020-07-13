 Libya’daki yabancı güçlere yaptırım uyarısı | DÜNYA | DW | 19.07.2020

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DÜNYA

Libya’daki yabancı güçlere yaptırım uyarısı

Almanya, Fransa ve ve İtalya’nın liderleri, yayınladıkları ortak bir bildiri ile Libya’daki savaşa müdahale eden ve bu ülkeye silah sevkiyatı yapan ülkelere karşı yaptırım kararı alınabileceğini duyurdu.

Angela Merkel ve Emmanuel Macron

Angela Merkel ve Emmanuel Macron

Avrupa Birliği (AB) zirvesi için Brüksel'de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'daki gelişmeleri değerlendirmek  üzere üçlü toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiride, Libya'daki iç savaşa müdahalede bulunan dış güçlere hitaben, "(Libya'ya uygulanan) silah ambargosunun deniz, kara ve hava yolu ile delinmeye devam edilmesi halinde, yaptırım uygulama seçeneğini açık tutuyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan silah ambargosu kararı hatırlatılarak, "Libya'da artan askeri gerilim ve çatışma riskinin artmasından ciddi endişe duyulduğu" da ifade edildi. Söz konusu bildiride herhangi bir ülkenin adı geçmiyor ancak uluslararası toplumda silah ambargosunun özellikle Türkiye ve Rusya tarafından sürekli ihlal ettiği üzerinde duruluyor.

Petrol ihracatı başlamalı

BM'nin bir an önce yeni bir Libya özel temsilcisi atamasını isteyen Merkel, Macron ve Conte, Libya petrolünün de yeniden çıkarılıp ihraç edilmeye başlanmasını ve buradan elde edilecek gelirin "adil ve şeffaf bir biçimde" tüm Libya halkının yararına harcanmasını talep etti.

Muammer Kaddafi 2011 yılında devrilmişti

Muammer Kaddafi 2011 yılında devrilmişti

Libya'nın eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesi ve öldürülmesinin ardından bugüne dek istikrara kavuşamayan Kuzey Afrika ülkesinde halihazırda bir iç savaş yaşanıyor. Türkiye bu savaşta, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH); Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise ülkenin doğusuna hakim olan General Halife Hafter güçlerini destekliyor.

Reuters,AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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