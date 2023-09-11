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Libya'da kasırga: Binlerce kişi kayıp

11 Eylül 2023

Libya'nın doğusunda sel felaketlerine neden olan Daniel kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bini bulabileceği belirtildi. Binlerce kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor.

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Fotoğraf: Libya Almasar TV/AP/picture alliance

Libya'nın doğu kesimlerinde etkili olan Daniel kasırgasında binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor. Mayıs ayında ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından başbakanlık görevine vekaleten atanan Usame Hammad, El Massar televizyonuna verdiği demeçte, 2 binden fazla insanın hayatını kaybetmiş olabileceğini kaydetti. Hammad, yedi milyon nüfusu olan ülkede binlerce kişinin de kayıp olduğunu ifade etti. 

Yine ülkenin doğusunda kontrolü elinde bulunduran Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü Ahmed el-Mismari de sadece Derne kentinde yaklaşık 2 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin ila 6 bin kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Pazar günü, başta liman kenti Derne olmak üzere pek çok kentte etkili olan kasırga sonucu meydana gelen su taşkınları sebebiyle ilk belirlemelere göre en az 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya'nın başkenti Trablus'un 900 kilometre doğusunda yer alan Derne, 2018 yılında İslamcı milisler ile General Halife Hafter güçleri arasında yaşanan çatışmalardan büyük zarar görmüştü. Usame Hammad, aşırı yağışların Derne'nin içinden geçen bir dere yatağından su taşkınına neden olduğunu, iki barajın çöktüğünü ve civardaki tüm yapıların sular altında kaldığını bildirdi.

Sokağa çıkma yasağı

Kasırgadan etkilenen Bingazi şehrinde de yetkililer sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yapılan açıklamalara göre, bu bölgede de, dış dünyadan bağlantısı kopan ve olduğu yerde mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtarmak için ordu tarafından desteklenen kurtarma ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Libya'nın en büyük petrol yatakları ile liman terminallerinin bulunduğu doğu bölgeleri, ülkenin petrol ihracatında da önemli rol oynuyor. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), yaşanan su taşkınları ve sel felaketi sebebiyle en üst alarm seviyesine geçildiğini ve petrol üretiminin önemli oranda düşürüldüğünü bildirdi.

Daniel kasırgası, daha önce de Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olmuş, özellikle Yunanistan'ın Teselya bölgesinde büyük bir sel felaketine yol açmıştı. Yunan yetkililerin verdiği bilgiye göre, 15 kişi söz konusu felakette hayatını kaybetti. Türkiye ve Bulgaristan'da ise toplam 12 kişi yaşamını yitirdi.

 

dpa,AFP / ET,BK

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