Libya Konferansı'nda ambargoyu delen ülkelere çağrı

Berlin'de Ocak ayında yapılan uluslararası Libya Konferansı'nın ardından başkentte bugün devamı niteliğinde yeniden bir Libya Konferansı düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya'nın organize ettiği, video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen buluşmaya Ocak ayındaki konferansa katılan ülkelerin yanı sıra bölgedeki başka ülkeler de davet edildi. Sanal buluşmaya 19 ülke ve dört uluslararası organizasyonun katıldığı belirtildi. Ocak ayındaki zirveye 16 ülke ve uluslararası organizasyon katılmıştı. Ocak ayında Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferanstaki konuşmasında Libya'ya silah ambargosunu delen ülkeleri eleştirdi. Guterres, "Bu ülkeler bütün katılımcıların barış konusundaki temel yükümlülüğünü sorguluyor" dedi. BM Genel Sekreteri, "Yabancı ülkelerden silah sevkiyatı ve diğer askeri destek derhal son bulmak zorundadır" diyerek BM Güvenlik Konseyi ve Berlin'deki Libya Konferansı'nda alınan kararların "tamamen ve koşulsuz olarak" hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres

Maas: Çatışan taraflara askeri destek devam ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı açıklamada, Libya'ya silah ambargosunun ihlal edilmesini eleştirerek "Çatışan taraflara askeri destek devam ediyor" dedi. Maas, "Çatışan taraflara daimi teçhizat, silah ve personel akışı olduğu sürece askeri çıkmazdan kaçış yok" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Maas, Libya'da geçiş hükümetinin ne zaman kurulacağı yönündeki soruya da ihtiyatlı bir yanıt verdi. İç savaş halindeki ülkede bugüne dek düşünülmeyen birçok gelişmenin mümkün hale geldiğini söyleyen Maas, "(Hükümetin kurulması) Bu nedenle haftalar ya da aylar sürebilir" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı, öte yandan iç savaşın olduğu ülkede ilk kez "askeri düşünceden siyasi mantığa dönüş yönünde bir zihniyet değişikliği" olduğunu da belirtti. Bu konuda Montrö'de yapılan görüşmelerde ilerlemeler sağlandığını ifade eden Maas, katılımcı ülkelere Ocak ayındaki konferansta Berlin'de sağlanan uzlaşmayı da hatırlattı.

Ocak ayında hangi kararlar alınmıştı?

Berlin'de Ocak ayında düzenlenen Libya Konferansı'nda Libya'ya silah sevkiyatının durdurulması ve başka ülkelerin Libya'nın iç işlerine müdahale etmeye son verilmesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Bunun yanı sıra kalıcı ateşkese varılması, silah ambargosuna uyulması ve siyasi sürece dönülmesi başlıca hedefler olarak belirlenmişti.

Ancak Libya Konferansı'nda belirlenen hedefler uzun süre tam olarak hayata geçirilemedi. Birleşmiş Milletler özellikle Libya Konferansı bildirisine imza atan Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Rusya'nın silah ambargosunu ihlal ettiğini belirtiyor. AB de görevlendiridiği Irini adlı askeri misyonla Libya'ya deniz yoluyla yapılan silah sevkiyatını engellemeye çalışıyor.

Reuters, dpa, AFP / HT,HS

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