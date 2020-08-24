 Libya İçişleri Bakanı Başağa görevden alındı | DÜNYA | DW | 29.08.2020

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DÜNYA

Libya İçişleri Bakanı Başağa görevden alındı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın, Başbakan Fayiz es Serrac tarafından tedbir amaçlı görevden alındığı ve bu isim hakkında idari soruşturma açılacağı bildirildi.

Arşiv - Görevden alınan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa

Arşiv - Görevden alınan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa

Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Başbakan Fayiz es Serrac tarafından tedbir amacıyla görevinden alındı. Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisi tarafından yayınlanan kararda, Başağa hakkında 72 saat içinde Başkanlık Konseyi nezdinde soruşturma açılacağı da bildirildi. Kararda ayrıca, "İçişleri Bakanı hakkında, açıklamaları, izin kararları, göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus'ta ve bazı diğer şehirlerde düzenlenen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Serrac ile görüş ayrılığı

Libya’nın başkenti Trablus’ta son bir haftadan bu yana pahalılık ve yolsuzluğa karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Başbakan Serrac söz konusu protestolarla ilgili olarak eylemcilere hak verdiğini belirtmiş, İçişleri Bakanı Başağa ise göstericilerin arasına provokatörlerin karıştığını savunmuştu.

2018 yılında UMH İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Fethi Başağa, General Halife Hafter güçlerinin 14 ay süren ve Türkiye’nin müdahalesi ile sona eren Trablus’u ele geçirme operasyonlarına karşı, şehrin düşmesini önleyen en önemli isimler arasında gösteriliyor.

Fethi Başağa, geçen perşembe günü de Türkiye’ye giderek, Ankara’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmüştü.

Libya’da Trablus ve Tobruk hükümetleri geçen hafta iki ayrı açıklama yaparak ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini bildirmişti.

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisi, Fethi Başağa’dan boşalan İçişleri Bakanlığı görevini geçici olarak İçişleri Bakan Yardımcısı Halid Ahmed et Ticani Mazin’in üstleneceğini bildirdi.

Reuters, DW / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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