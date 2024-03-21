Leyla Zana'dan yeni çözüm süreci mesajı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde 15 Mart'tan itibaren Türkiye'nin farklı kentlerinde gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinin sonuncusu bugün Diyarbakır'da düzenlendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'ndeki Nevruz Parkı'nda yapılan etkinlikte eski Demokrasi Partisi (DEP) milletvekili Leyla Zana da bir konuşma yaptı.

Rudaw'ın haberine göre, alandakilere Kürtçe seslenen Zana, "1993'te Öcalan'ın başlattığı barış ve çözüm süreci için yeniden hazır mısınız?" diye sordu. Alandaki on binlerce kişi de hep bir ağızdan "Evet" yanıtını verdi.

Zana, "Bu ülkeyi yönetenlere sesiniz ulaştı. Hep beraber seçimden sonra, barış ve özgürlüğün yolunu açacağız" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir sessizliğini koruyan ve siyaset yapmayan Zana'nın bugünkü etkinlikte yapacağı konuşma öncesi bölgede yeni bir çözüm sürecinin başlatılacağına dair ciddi bir beklenti vardı. Yıllar sonra meydanlarda konuşacak olan Zana'nın vereceği mesajlar bu nedenle merak konusuydu.

Türkiye'de 2013 yılındaki çözüm süreci de 21 Mart'taki Nevruz kutlamalarında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajının aynı meydanda okunmasıyla başlamıştı. Öcalan mesajında "Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor... Artık 'silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun' noktasına geldik" ifadelerini kullanmıştı.

Bakırhan: Çözümün adresi İmralı'dadır

Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "çözümün adresinin" İmralı Cezaevi olduğunu yineledi.

İmralı Adası'ndaki cezaevinde bulunan Öcalan'ı kastederek "Üç yıldır mutlak bir tecrit politikası uyguluyorlar. Ya kardeşim sizin tecrit politikanız iflas etti. Milyonlarca insanın iradesini bir hücreye sığdıramazsınız. Milyonlarca insanın barış ve demokrasi taleplerini bir hücreye hapsedemezsiniz" diyen Bakırhan, "Onun için en iyisi, en doğrusu bu milyonların talep ve isteklerine kulak kabartmanızdır, dikkate almanızdır. Sizlere diyoruz ki savaş yerine çözüm. Çözümün adresini istiyorsanız bir ada ötesinde, bir ada kadar yakın İmralı Cezaevi'ndedir" diye ekledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Savaş korkakların işidir, barış cesur olanların işidir. Cesur olanlar, 2013 yılında bu meydana, bu platformda çözüm ve barış deklarasyonunu ortaya koyanlardır" ifadelerini kullandı.

DW/CÖ,BK

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