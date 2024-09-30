Le Pen'in kaderini belirleyecek zimmet davası başlıyor

Aralarında Marine Le Pen'in de bulunduğu Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi üyelerinin milyonlarca euroluk Avrupa fonunu zimmetlerine geçirmekle suçlandığı dava başlıyor.

Toplam 28 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Paris'te yapılacak, yargılamanın yaklaşık iki ay sürmesi bekleniyor.

Fransız aşırı sağının en önde gelen ismi Le Pen'in yanı sıra babası ve eski adı Ulusal Cephe olan RN'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen de zimmete para geçirmekle suçlanan isimler arasında.

Marine Le Pen 2004-2016 yıllırına dair söz konusu iddiaları yalanlıyor.

İddiaların merkezinde Le Pen'in Avrupa Parlamentosunda görevli asistanları için aldığı kamu kaynağını hileli şekilde partisi için kullandığı suçlaması yer alıyor. İddianamede haksız kullanıldığı belirtilen tutarın toplam 7 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Le Pen geçen yıl Avrupa Parlamentosuna 330 bin euro geri ödeme yapmıştı ancak partisi bu adımın herhangi bir ihlalin kabulü anlamına gelmediğini vurguluyor.

Eğer suçlu bulunursa Le Pen 10 yıla kadar hapis cezası alabilir, ayrıca beş yıl süreyle siyasi yasaklı ilan edilmesi de muhtemel. Bu durumda Le Pen'in 2027 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma şansı kalmıyor.

Temmuz ayında Fransa'da yapılan erken genel seçimlerde RN vekil sayısını önemli ölçüde artırmıştı. Le Pen, 2027'de dördüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor.

dpa / MUK,JD

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