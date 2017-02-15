 Lavrov’dan Putin’e müzakereleri devam ettirme tavsiyesi | DÜNYA | DW | 14.02.2022

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DÜNYA

Lavrov’dan Putin’e müzakereleri devam ettirme tavsiyesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Devlet Başkanı Putin’e Batı’yla müzakerelerden sonuç alma şansının bulunduğunu ileterek, diyaloğun devam ettirilmesi önerisinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'e Batı'yla diyaloğun devam ettirilmesini önerdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'e Batı'yla diyaloğun devam ettirilmesini önerdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Batı’yla güvenlik konusunda bir uzlaşmaya varma yönünde diyaloğun devam ettirilmesini önerdi.

Televizyonda yayımlanan Lavrov-Putin görüşmesinde; Rusya Devlet Başkanı, Bakana Batı’yla devam eden müzakerelere yönelik "Partnerlerimizle kilit meseleler konusunda uzlaşmaya varma şansı var mı yoksa bu bizi sonu gelmeyecek bir müzakere sürecine sürükleme girişimi mi?" şeklinde bir soru yöneltti. Lavrov, Putin’in sorusunu, "Bugün çözüm gerektiren meselelerde bitmek bilmeyen müzakerelere izin vermeyeceğimiz yönünde halihazırda uyarımızı yaptık. Ancak Dışişleri Bakanı olarak şunu söylemeliyim ki, her zaman şans vardır" diye yanıtladı. Lavrov, müzakerelerin belirsiz bir süre zarfında devam ettirilemeyeceğini belirterek, "Ancak şu aşamada (görüşmelerin) devam ettirilmesini ve genişletilmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Öte yandan Rus haber ajansı RIA, Devlet Başkanı Putin’in, Dışişleri Bakanlığı’nın Batı’ya güvenlik garantisi konusunda cevaben hazırladığı metni prensipte onayladığı ve Rus diplomatların metnin son hali üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Moskova ne talep ediyor?

Moskova, Batılı müttefiklerden Ukrayna ve diğer eski Sovyet ülkelerinin NATO’ya alınmayacağının taahhüddünün yanı sıra, teşkilatın Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurmasını ve birliklerini Doğu Avrupa’dan çekmesini talep ediyor.

Lavrov, Washington ve müttefiklerinin bu talepleri açıkça reddetmesine karşın Avrupa’da konuşlandırılan füzelerin sayısında bir limit belirlenmesi ve askeri faaliyetlerin sınırlanması gibi güven tesis etmeye yönelik önlemler konusunda diyaloğun devam ettirilmesini teklif ettiğini belirtti.

Reuters,AP/SÖ,SB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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