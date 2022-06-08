Lavrov: Tahıl krizinde top Ukrayna'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında tahıl krizinde topun Ukrayna tarafında olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'da minimum sivil hasar ile bu "operasyon"u bitirmeyi ve Rus vatandaşlarını korumayı hedeflediğini belirten Lavrov, Rusya'nın Ukrayna limanlarından çıkışları engellediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin gemilere karşı kullanmak üzere silah istemesinin Ukrayna'nın hedefini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Lavrov, Zelenskiy'nin Ukrayna limanlarındaki mayınların temizlenmesinede karşı olduğunu savunarak, "Top onlarda, problem bizde değil" dedi.

Lavrov: Gemilerin güvenliğini sağlamaya hazırız

Ukrayna'yı bir kez daha limanlara döşediği mayınları temizlemeye çağıran Lavrov, mayınların temizlenmesinin ardından Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını vurguladı. Lavrov, bir gazetecinin Rusya'nın bu durumu limanlara saldırmak için kullanma olasılığıyla ilgili soruya da, "Biz güzergahların güvenli işlemesini sağlamaya hazırız. Hiçbir şekilde askeri harekatımızı kötüye kullanmayacağız. Gemilerin güvenli bir şekilde limanlardan çıkması için elimizden geleni yaparız" yanıtını verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, 3,5 aydır süren savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba harcamayı sürdürdüklerini belirterek, "Savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi insanlığın yararına olur. Son günlerde müzakerelere dönme konusunda bir zeminin olabileceğini görüyoruz, biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. Çavuşoğlu, liderler düzeyinde bir toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını da bir kez daha yineledi.

"Rus ihracatı önündeki engeller de kaldırılmalı" vurgusu

Rusya ve Ukrayna'dan ihraç edilecek ürünlerin önündeki engellerin kaldırılmasının öncelikli konu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında bir mekanizma oluşturulmasını öngören planını makul ve uygulanabilir gördüklerini söyledi. Bu planı hem Ukrayna hem de Rusya'nın kabul etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, böyle bir mekanizmaya İstanbul'da ev sahipliği yapabileceklerini taraflara ilettiklerini kaydetti. Dünyanın hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan ihraç edilecek ürünlere ihtiyacı olduğunu belirten Çavuşoğlu, Rusya'nın, kendi ürünlerine yönelik ihracat engellerinin kaldırılması talebini de kabul edilebilir bulduklarını söyledi.

Görüşmede Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Çavışoğlu, "Farklı görüşlerimiz olsa da Rusya yakın iş birliği içinde çalıştığımız bir ülkedir" dedi. Suriye'de Esad rejiminin siyasi çözüme yanaşmadığını belirten Çavuşoğlu, Rusya ve İran'ın rejim üzerindeki etkilerini daha fazla kullanmasında fayda gördüklerini aktardı.

Soçi mutabakatı hatırlatması

Türkiye'nin PKK ve YPG'nin artan tehdidine karşı önlem almak zorunda olduğunu belirten Çavuşoğlu, Suriyeli Kürtlerle PKK/YPG'yi bir tutmadıklarını vurgulayarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölücü ajandası olan terör örgütlerine alan tanınmaması gerektiğini kaydetti. Teröristlerin bölgeden temizlenmesi için 2019'da hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile mutabakat imzalandığını hatırlatan Çavuşoğlu, taahhütlerin yerine getirilmesini beklemek en doğal hakkımızdır" dedi.

Lavrov da mutabakatta yazılı tüm hedefleri paylaştıklarını ve Türkiye'nin sınırındaki tehditlerden duyduğu endişeyi dikkate aldıklarını belirtti. Suriye'de barışçı çözüm için yürüyen müzakerelerde ABD ve Batılı ülkelerin tutumunu eleştiren Lavrov, "Esad rejimi gitmeden uyguladığımız kısıtlamaları kaldırmayacağız" yaklaşımı nedeniyle Suriye'ye insani yardımların bile ulaştırılmasında güçlük çekildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarınının Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasını da içerdiğini belirten Lavrov, BMGK kararlarının uygulanmadığını belirterek uluslararası toplumun daha faal olması gerektiğini dile getirdi.

DW / BK,ET