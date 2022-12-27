Lavrov: Batı Rusya'yı yok etmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rusya'yı imha etmeye çalıştığını iddia ederek Ukrayna yönetimini de NATO ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşında Batılı ülkeler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin tutumunu eleştirerek "ABD ve NATO'daki müttefiklerinin stratejik hedefinin Rusya'yı muharebe alanında yenmek ve bu yolla büyük ölçüde zayıflatmak hatta imha etmek olduğu kimse için bir sır değil" diye konuştu.

Rus TASS haber ajansına konuşan Lavrov, ABD'nin Rusya karşıtı tutumunun giderek daha kapsamlı ve akut bir hâl aldığını belirterek Biden yönetimi ile normal bir iletişim sürdürmenin mümkün olmadığını söyledi.

"Zelenskiy NATO'yu girdabın içine çekmeye çalışıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i de NATO'yu savaşın içine daha fazla çekmeye çalışmakla suçlayan Rusya Dışişleri Bakanı, "Zelenskiy, Amerikalılar ve diğer NATO üyelerini girdabın içine çekmeye çalışıyor, Rus ordusuyla bir çatışma ortamının kaçınılmaz hâle gelmesini umuyor" dedi.

Kasım ayı ortasında NATO üyesi olan Polonya'nın topraklarına düşen füze olayını hatırlatan Lavrov, Ukrayna yönetiminin füzenin Rusya'ya ait olduğu izlenimi yaratmaya çalışarak "provokasyon" yaptığını, ancak Washington ve Brüksel'in "bilgece davranarak bu tuzağa düşmediğini" söyledi.

Ukrayna'yı "Nazilerden arındırmak" gerekçesiyle ülkeye 24 Şubat'ta saldıran Rusya, savaş yerine "özel askeri operasyon" ifadesini kullanıyor. Batılı ülkeler Rusya'yı emperyalist emellere sahip olmakla suçlarken Rusya ise hızla doğuya genişleyen NATO'nun Rusya'ya tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

rtr,dpa/BK,JD