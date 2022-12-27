  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovFotoğraf: Russian Foreign Ministry Press Service/AP/picture alliance
PolitikaRusya

Lavrov: Batı Rusya'yı yok etmek istiyor

5 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rusya'yı imha etmeye çalıştığını iddia ederek Ukrayna yönetimini de NATO ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışmakla suçladı.

https://p.dw.com/p/4LRd7

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşında Batılı ülkeler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin tutumunu eleştirerek "ABD ve NATO'daki müttefiklerinin stratejik hedefinin Rusya'yı muharebe alanında yenmek ve bu yolla büyük ölçüde zayıflatmak hatta imha etmek olduğu kimse için bir sır değil" diye konuştu.

Rus TASS haber ajansına konuşan Lavrov, ABD'nin Rusya karşıtı tutumunun giderek daha kapsamlı ve akut bir hâl aldığını belirterek Biden yönetimi ile normal bir iletişim sürdürmenin mümkün olmadığını söyledi.

"Zelenskiy NATO'yu girdabın içine çekmeye çalışıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i de NATO'yu savaşın içine daha fazla çekmeye çalışmakla suçlayan Rusya Dışişleri Bakanı, "Zelenskiy, Amerikalılar ve diğer NATO üyelerini girdabın içine çekmeye çalışıyor, Rus ordusuyla bir çatışma ortamının kaçınılmaz hâle gelmesini umuyor" dedi.

Kasım ayı ortasında NATO üyesi olan Polonya'nın topraklarına düşen füze olayını hatırlatan Lavrov, Ukrayna yönetiminin füzenin Rusya'ya ait olduğu izlenimi yaratmaya çalışarak "provokasyon" yaptığını, ancak Washington ve Brüksel'in "bilgece davranarak bu tuzağa düşmediğini" söyledi.

Ukrayna'yı "Nazilerden arındırmak" gerekçesiyle ülkeye 24 Şubat'ta saldıran Rusya, savaş yerine "özel askeri operasyon" ifadesini kullanıyor. Batılı ülkeler Rusya'yı emperyalist emellere sahip olmakla suçlarken Rusya ise hızla doğuya genişleyen NATO'nun Rusya'ya tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

rtr,dpa/BK,JD

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Putin: "Biz müzakereye hazırız, bunu reddeden Batı"

Putin: "Biz müzakereye hazırız, bunu reddeden Batı"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmek için müzakerelere hazır olduklarını ancak Kiev ve destekçisi Batılı ülkelerin bunu reddettiğini savundu.
Politika25 Aralık 2022
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Putin Patriotları engel olarak görmüyor

Putin Patriotları engel olarak görmüyor

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın ABD’den aldığı Patriot füzelerinin eski olduğunu ve Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı çözmek için yeterli olmadığını dile getirdi.
Politika23 Aralık 2022
Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan

Rusya'dan Zelenskiy'nin ABD ziyaretine tepki

Rusya'dan Zelenskiy'nin ABD ziyaretine tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'ye gitmesi ülkesinde memnuniyetle karşılanırken, Kremlin'den "çatışmaların şiddetlenmesi" uyarısı geldi.
Politika21 Aralık 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'de döviz krizi tehlikesi var mı?

Ekonomi1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, eski savcı Osman Yarbaş hakkındaki iddianameyi tamamladı

Eski savcıya uyuşturucu ticaretinden dava açıldı

Eski savcıya uyuşturucu ticaretinden dava açıldı

Suç21 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internet sitelerinin temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul için seçim çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul için seçim çağrısı

Politika26 Aralık 2022

2023: Türkiye'nin iç siyasette kader yılı

2023: Türkiye'nin iç siyasette kader yılı

Politika26 Aralık 2022
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde TSK'ya ait zırhlı araçlar

Iraklı Kürtler Türkiye'den tazminat istiyor

Iraklı Kürtler Türkiye'den tazminat istiyor

Hukuk ve Adalet25 Aralık 2022
Türk ve Alman bayrakları

Almanya-Türkiye ilişkilerini 2023'te neler bekliyor?

Almanya-Türkiye ilişkilerini 2023'te neler bekliyor?

Politika25 Aralık 2022
Yunanistan, Avrupa Birliği ve Türkiye bayrakları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

2023 Türkiye-AB ilişkilerinde kritik bir dönemeç olacak

2023 Türkiye-AB ilişkilerinde kritik bir dönemeç olacak

Politika24 Aralık 2022
Ana sayfaya dön