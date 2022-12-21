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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova
PolitikaRusya

Rusya'dan Zelenskiy'nin ABD ziyaretine tepki

14 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'ye gitmesi ülkesinde memnuniyetle karşılanırken, Kremlin'den "çatışmaların şiddetlenmesi" uyarısı geldi.

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Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yaptığı ziyareti ve Washington'un olası yeni silah teslimatlarına yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Rus haber ajansı Interfax, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Tüm bunlar şüphesiz çatışmanın şiddetlenmesine yol açıyor ve Ukrayna için iyiye işaret değil" şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov
Dmitri PeskovFotoğraf: ITAR-TASS/IMAGO

Ajansa konuşan Peskov, Zelenskiy'nin ABD temaslarının ardından Moskova ile müzakere konusunda daha istekli olmasının beklenemeyeceğini dile getirdi.

Bu sabah ABD'ye giden Zelenskiy'nin akşam saatlerinde Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ve Kongre'de bir konuşma yapması bekleniyor.

Patriot eleştirisi

Kulislerde, ziyarette hava savunma sistemleri Patriot'ların Ukrayna'ya teslimatının da gündeme geleceği konuşuluyor. Rus sözcü Peskov halihazırda devam eden silah teslimatlarının yeni savunma sistemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini eleştirdi. Ukrayna, Rusya'dan yerleşim yerlerine ve enerji alt yapısına düzenlenen füze saldırıları nedeniyle daha fazla hava savunma sistemi talep ediyor.

Zelenskiy'nin ABD'ye gittiği esnada Kremlin lideri Vladimir Putin de Moskova'da genişletilmiş savunma bakanlığı toplantısına başkanlık ediyor. Peskov bu toplantıda Putin'in "oldukça kapsamlı" bir konuşma yapacağını kaydetti. İçerik konusunda herhangi bir ayrıntı vermeyen Peskov, ana gündem maddesinin savaş olacağını söylemekle yetindi.

Ukrayna tarafı umutlu

Ukrayna, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretini ve bu bağlamda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek olmasını "son derece önemli" olarak değerlendirdi.

Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak Reuters haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle, hem ziyaretin kendisi hem de planlanan görüşmelerin seviyesi iki ülke arasındaki yüksek güven düzeyini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak
Mykhailo PodolyakFotoğraf: Hennadii Minchenko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Podolyak, Zelenskiy'nin Washington ziyaretinin, Rusya'nın bazı iddialarını çürüttüğünü de belirterek, "Rus tarafının (ABD ile) ikili ilişkilerimizde giderek artan bir soğuma olduğunu gösterme çabalarına da nihayet son vermiş oluyoruz" diye konuştu.

ABD ile ilişkilerde bir olumsuyluk olmadığını vurgulayan Podolyak, "ABD şüphesiz Ukrayna'yı desteklemektedir" dedi.

Ziyaretin Ukrayna'daki mevcut durumu aktarma, Ukrayna'nın Rusya ile savaşmak için hangi silahlara ihtiyacı olduğunu belirtme ve bunun gerekçelerini açıklama fırsatı sunduğunu ifade eden Podolyak, "Benim görüşüme göre, bu ziyaret şüphesiz askeri iş birliğinin kilit alanlarını harekete geçirecek ve optimize edecek, partiler üstü siyasi desteği daha da harekete geçirecek ve savaşın doğru bir şekilde sona erdirilmemesi halinde geleceğe dair daha net bir tablo çizecek" şeklinde konuştu.

 

dpa / TY,ET

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