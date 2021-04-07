Laschet ile Söder başbakanlık adaylığı için yarışıyor

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak seçimlerde Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı olmak isteyen Laschet ile Söder arasındaki yarış hız kazandı. Ortak adayın bu hafta içinde belirlenmesi bekleniyor.
Almanya'da iktidardaki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), 26 Eylül'deki genel seçimlerinde ortak başbakan adayının kim olacağını belirlemeye çalışıyor.
Dün hem Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel BaşkanıArmin Laschet, hem de Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, ortak başbakan adayı olmak istediklerini açıkladı. Bu açıklamalarla birlikte her iki partinin kurullarında adaylık yarışı görüşmeleri hız kazandı.
Bugün hem CDU başkanlık divanı hem de genişletilmiş parti yönetim kurulunun, Laschet'in başbakanlık adaylığına geniş destek verdiği açıklandı.
İlk açıklama Hessen Eyaleti'nin CDU'lu Başbakanı Volker Bouffier'den geldi. Bouffier, parti başkanlık divanının Laschet'e açık destek açıkladığını duyurdu.
CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak de düzenlediği basın toplantısında, parti kurullarında Laschet'e desteğin çok açık olduğunu vurguladı.
Başbakan adayının Almanya'nın modernleşmesi için liderliği üstlenecek yetkinlikte bir isim olması gerektiğini vurgulayan Ziemiak, "Laschet'in bu yetkinliğe sahip olduğu konusunda parti içinde görüş birliği olduğunu” söyledi.
CDU'nun kıdemli siyasetçilerinden Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble'nın da, parti toplantısına bağlandığı ve Laschet'in adaylığına destek açıkladığı bildirildi.
Partisinin desteğini almaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyduğunu açıklayan CDU lideri Armin Laschet ise başbakan adayının belirlenmesi konusunun hızlıca karara bağlanması gerektiğini, CSU ile konuyu en kısa zamanda görüşeceğini duyurdu.
Şimdi gözler, aynı zamanda Bavyera Eyaleti Başbakanı olan CSU lideri Markus Söder'e çevrildi.
Kardeş partiler CDU ile CSU, başbakan adaylarını birlikte belirliyor. Bu konunun bu hafta içinde karara bağlanmasının beklendiği belirtiliyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 26 Eylül'de yapılacak seçimlerle birlikte siyasete veda edeceğini, bir daha başbakanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.
dpa, Reuters /DA, BÖ
©️ Deutsche Welle Türkçe
Merkel’in partisi CDU, yeni liderini seçiyor. Peki, Almanya için önemli bir dönüm noktası olarak görülen kongrede hangi siyasetçiler liderlik için yarışıyor? Türkiye ile ilişkiler hakkında ne düşünüyorlar?
Almanya Başbakanı Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik yeni genel başkanını seçti. Merkel'e yakınlığıyla bilinen Armin Laschet’in seçilmesi Türkiye kökenliler ve Türkiye ile ilişkiler için ne anlama geliyor?