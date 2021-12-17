Lambrecht Rusya'ya daha sert yaptırımlardan yana

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht Litvanya gezisi öncesi Bild am Sonntag gazetesine bir mülakat verdi. Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulanmasını savunan Lambrecht "Putin ve çevresini hedef almalıyız" dedi. "Saldırgınlıktan sorumlu olanların" bunun "kişisel sonuçlarını" hissetmesi gerektiğini söyleyen Lambrecht "Örneğin Şanzelize'de alışveriş yapmak için Paris'e seyahat edememeliler" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna sınırına birliklerini kaydırması Batı ülkelerini endişelendiriyor. G7 ve Avrupa Birliği Ukrayna'ya saldırması halinde bunun Rusya'ya "ağır sonuçları" olacağı uyarısında bulunuyor.

Savunma Bakanı Lambrecht Bild am Sonntag'a yaptığı açıklamada "Ukraynalıların endişesini çok iyi anlıyorum" diye konuştu. Ukrayna'ya NATO'nun asker yollaması konusunda temkinli konuşan Lambrecht "Tüm diplomasi ve ekonomik yaptırım seçeneklerini tüketmeliyiz. Ve tüm diğer adımlar da İttifak ile yakinen kararlaştırılmalı" dedi.

Lambrecht daha önce yaptığı açıklamada Alman ordusunu tüm dış görevlerinin ineleneceğini söylemişti. "Benim açımdan askerlerimizin güvenliği ilk sırada yer alıyor" diyen Lambrecht Alman ordusunun Mali'deki askeri eğitim misyonunu başka bir ülkede yerine getirilebileceğini söylemişti.

Alman ordusu Mali'de yaklaşık 1100 askerle Birleşmiş Milletler'in Minusma misyonuna katkı sağlıyor. Almanya ayrıca Mali'de Avrupa Birliği'nin eğitim misyonunu yaklaşık 600 askerle sürdürüyor.

Lambrecht'in Litvanya'da NATO bünyesinde görev yapan Alman askerlerini ziyaret etmesi bekleniyor. NATO'nun Litvanya'daki 1200 askerlik gücünün yarısını Alman askerleri oluşturuyor.

AFP / EC, BÖ

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