 Kuzey Kore′den iki yeni füze denemesi | DÜNYA | DW | 31.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Kuzey Kore'den iki yeni füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore’nin iki yeni balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

default

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin iki yeni balistik füze denemesi yaptığını açıkladı. Füzelerin Kuzey Kore’nin doğu kıyılarından ateşlendiği ve 250 kilometre boyunca havada kaldıktan sonra denize düştüğü belirtildi. Pyongyang’dan füze denemelerine son vermesini isteyen Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı denemelerin Kore Yarımadası’nda gerilimi azaltmaya hizmet etmediğini açıkladı.

Füzelerin sabaha karşı Vonsan kentinden fırlatıldığı belirtiliyor. Kuzey Kore 25 Temmuz Perşembe günü de aynı kentten iki kısa menzilli füze fırlatmıştı. Pyongyang ağustos ayında ABD ile askeri tatbikat yapmaya hazırlanan Güney Kore’yi "uyardıklarını" açıklamıştı. Her yıl yapılan tatbikat Kuzey Kore’nin tepkisini çekiyor. ABD’nin Güney Kore’de konuşlu 30 bin askeri bulunuyor.

BdT Nordkorea feuert Ballistische Raketen vor der Küste ab

Kuzey Kore uzun menzilli füze de dener mi?

Washington’daki düşünce kuruluşu Center for the National Interest güvenlik uzmanı Harry Kazianis tatbikat gerçekleşene kadar Kuzey Kore’nin başka füze denemeleri yapmasının beklenmesi gerektiğini söyledi. Kazianis tatbikat iptal edilmediği müddetçe Pyongyang'ın da askeri kapasitesini sergilemek ve gerilimi tırmandırmak isteyeceğini söyledi. Kazianis asıl sorunun Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un ABD kara sahasına ulaşabilecek uzun menzilli bir füzeyi deneyip denemeyeceği olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump 25 Temmuz tarihinde yapılan füze denemesi sonrasında bunun ülkesine yönelik bir uyarı olmadığı, iki Kore arasındaki sorunun bir parçası olduğu yorumunu yapmıştı. Trump’ın bu yorumu Güney Kore tarafından eleştiriyle karşılanmıştı. Korean Times gazetesi Trump’ın Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemelerine engel olmayacağını zira bu denemelerin ülkesini tehdit etmediğini yazdı.

Trump açıklamalarında sürekli olarak Kim ile iyi ilişkileri olduğunu ifade ediyor. Trump ile Kim haziran ayı sonunda iki Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya gelmişti. İki lider Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması için müzakerelerin başlatılması konusunda uzlaşmıştı.

AFP / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kuzey Kore'den füze açıklaması: Güney'e uyarı

Kuzey Kore son füze denemesinin Güney Kore için bir uyarı olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise füze denemeleri ile ilgili olarak, "Bu tarz füzeleri herkes deniyor" ifadesini kullandı. (26.07.2019)  

Kuzey Kore’den iki kısa menzilli füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli füze denemesinde bulunduğunu duyurdu. (25.07.2019)  

Trump Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD Başkanı oldu

Kuzey Kore’ye geçerek burada Kim ile el sıkışan Trump, bu ülke topraklarına ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı oldu. Trump, en kısa zamanda Kim’i Beyaz Saray’a davet etmek istediğini söyledi. (30.06.2019)  

Benzer içerik

Nordkorea unternimmt neue Waffentests

Kuzey Kore’den iki kısa menzilli füze denemesi 25.07.2019

Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli füze denemesinde bulunduğunu duyurdu.

Nordkorea Raketentest

Kuzey Kore'den füze açıklaması: Güney'e uyarı 26.07.2019

Kuzey Kore son füze denemesinin Güney Kore için bir uyarı olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise füze denemeleri ile ilgili olarak, "Bu tarz füzeleri herkes deniyor" ifadesini kullandı.

Nordkorea l Russisches Fischerschiff Xiang Hai Lin 8 wurde beschlagnahmt

Pyongyang Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı 28.07.2019

Kuzey Kore, karasularına izinsiz girdiği gerekçesiyle el koyduğu Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild: US Marine im Persischen Golf (Reuters/U.S. Navy/D. Swanbeck)

ABD İran için Almanya’ya baskıyı artırıyor

ABD, Almanya’dan Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması için resmen askeri katkı talep etti. Berlin’in ABD öncülüğünde bir askeri misyona katkı sağlamaya sıcak bakmadığı ve henüz bir taahhütte bulunmadığı belirtiliyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  