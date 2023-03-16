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Airbus tarafından üretilen Eurocopter AS350 tipi bir helikopter
Airbus tarafından üretilen Eurocopter AS350 tipi bir helikopterFotoğraf: picture-alliance/dpa
PolitikaIrak

Kuzey Irak'ta gizemli helikopter kazası

22 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Dohuk kenti yakınlarında düşen bir helikopterde, aralarında üst düzey PKK yöneticilerinin de olduğu yedi kişinin öldüğü öne sürüldü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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Irak'ın kuzeyinde bir helikopterin düşmesi sonucu, aralarında PKK yöneticilerinin de olduğu öne sürülen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının PKK mensupları olduğunu belirterek "Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi" ifadelerine yer verdi. IKBY'ye bağlı güvenlik güçlerinin helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattığı ve düşen helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu da açıklamada yer alırken; "ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğu ve helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturmanın devam ettiği" aktarıldı.

"Yedi kişinin cesedine ulaşıldı" iddiası

Helikopterin düştüğü yerde incelemelerde bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, söz konusu helikopterin içinde en az yedi kişinin bulunduğunu dile getirdi. Bölgeden gelen ancak henüz doğrulanamayan iddialara göre düşen helikopterden üçü kadın yedi kişinin cesedi çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan, "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddialarının gerçek olmadığını duyurmuştu.

Türkiye'nin yanı sıra IKBY tarafından kaza ile ilgili bilgilendirilen Irak yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki koalisyon, düşen helikopterin kendilerine ait olmadığını bildirdi. Bir PKK sözcüsü ise, örgütün elinde helikopter bulunmadığını ve kendilerinin de olayı araştırdığını duyurdu. Helikopterde PKK üyelerinin bulunduğu bilgisine kuşku ile yaklaştıklarını bildiren sözcü, cesedi bulunan kişilerin YPG üyesi de olabileceklerini dile getirdi.

 

AP/ET,BK

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