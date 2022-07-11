Kuzey Akım'da bakım nedeniyle gaz akışı durdu

Rusya’dan Almanya’ya gelen doğal gazın ana kaynağı olan Kuzey Akım boru hattında önceden açıklanan 10 günlük senelik bakım başladı. Ancak, Almanya’da Rusya’nın vanaları bir daha açmayacağı korkusu hakim.

Kuzey Akım doğal gaz boru hattında senelik olarak yapılan bakım nedeniyle boru hattından gaz akışı kesilirken, Almanya'da gaz tedariki konusunda endişeli bir bekleyiş hakim. Bunun sebebi, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle hakkında uygulanan yaptırımlara boru hattından gaz göndermeyerek cevap verebilme ihtimali.

Almanya’ya gelen Rus gazının ana kaynağı olan Kuzey Akım 1 boru hattında her sene yapılan ve daha önceden ilan edilen bakım çalışmaları Pazartesi günü başladı. Bu kapsamda Pazartesi sabahı itibarıyla boru hattından gaz akışının tamamen kesildiği kaydedilirken, hattı işleten firma Nord Stream AG tarafından yapılan açıklamada bakımın 10 gün süreceği ve 21 Temmuz itibarıyla gaz akışının yeniden başlayacağı ifade edildi.

Kanada'daki gaz türbini sorunu çözebilir mi?

Ancak Almanya'da hükümet, şirketler ve piyasalar, Rusya'nın siyasi bir kararla, kendine yönelik yaptırımlara yanıt olarak gaz akışını daha uzun süre kesebileceğinden endişe ediyor. Rus Gazprom şirketi Haziran ayında, Baltık Denizi üzerinden Rusya'dan Almanya'ya senelik 55 milyar metreküp doğal gaz taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattından akan gazı yüzde 60 oranında azaltmıştı. Gazprom bu adımına sebep olarak teknik sorunları göstermiş, teknik sorunlarından birinin Kanada'da bakımda olan ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Almanya'ya gönderilemeyen Siemens Energy yapımı Kuzey Akımı 1 boru hattındaki bir kompresör istasyonu için aeroderivetif gaz türbini olduğunu öne sürmüştü.

Kanada yönetimi hafta sonunda yaptığı açıklamada, yeterli gaz akışı olmaması halinde Almanya'nın yaşayacağı, "çok büyük zorluk" nedeniyle bu parçanın Almanya'ya gönderilmesine izin vereceğini belirtmişti. Rusya'dan geçen hafta yapılan açıklamada da, söz konusu gaz türbininin gelmesiyle Kuzey Akım boru hattından yeniden daha fazla gaz akışının sağlanabileceği ifade edilmişti.

Müller: Kuzey Akım yeniden açılacak mı kimse bilmiyor

Klaus Müller Fotoğraf: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Almanya’daki enerji dağıtımından sorumlu kuruluş olan Federal Ağ Ajansı'nın başkanı Klaus Müller Pazartesi sabahı Alman ZDF televizyon kanalına verdiği röportajda, Moskova'dan boru hattı üzerinden gaz teslimatları konusunda farklı sinyallerin geldiğini söyledi. Müller, bir tarafta Kremlin sözcüsünün, türbinin vaat edilen teslimatıyla birlikte yeniden önemli ölçüde daha fazla gazın teslim edilebileceğine dair açıklamaları olduğunu hatırlattı, ancak diğer yandan da yine Kremlin'den "çok savaşçı söylemler" işitildiğini belirterek, "Dürüst olmak gerekirse kimse bilmiyor" söyleminde bulundu.

"Durumu yakından takip etmemiz gerekiyor, ancak aynı zamanda doğal gaz tasarrufu yapabilmek ve ısınmayı en uygun hale getirmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" diyen Müller, "Aciz değiliz. Biz de bir şeyler yapabiliriz" ifadesini kullandı. Nükleer enerji santrallerinin daha uzun süreyle açık kalması önerisine ise sıcak bakmadığını belirten Müller, konunun ısınmayla ilgili olduğu ve nükleer santrallerin bu konuda faydalı olmadığını dile getirdi.

Almanya'da doğal gaz rezervi yüzde 62

Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, sonbahar ve kış aylarında artan ısınma ihtiyacı nedeniyle doğal gaz konusunda sorun yaşamamak adına rezervleri doldurmak için dünya pazarlarından gaz satın alıyor. Almanya'da yapılan son resmi açıklamalara göre, ülkedeki doğal gaz depolarında doluluk oranı an itibarıyla yüzde 61,85.

Fotoğraf: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Almanya, önümüzdeki aylarda olası bir gaz kıtlığına tepki vermek için bir dizi acil önlem kararı aldı. Kötü senaryoya hazırlanan Alman hükümeti başta dar gelirliler olmak üzere ulaşım, enerji giderleri ve akaryakıtta vatandaşa yönelik yardımlar ve tek seferlik doğrudan ödemeler başlattı. Olası bir enerji darboğazı ile fiyatların yeniden yüksek oranda artması halinde hükümet yeni destek paketleri de çıkaracağını duyurdu.

Rusya'nın geçen ay Kuzey Akım 1 üzerinden aktardığı doğal gazı büyük ölçüde kısması sonrasında Almanya 23 Haziran'da doğal gazda kriz seviyesini 2'ye yükseltmişti.Ülkede doğal gazda sıkıntı derecelendirmesinde 1'inci seviye erken uyarı, 2'nci seviye alarm, 3'üncü seviye de hükümetin doğal gaz piyasasına doğrudan müdahale etme hakkına eriştiği acil durum olarak tanımlanıyor. Doğal gazda ilk erken uyarı Mart 2022'de verilmişti.

Reuters,dpa,AP / DÇÜ,ET