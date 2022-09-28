Kuzey Akım: Rusya'dan Biden'a "sabotaj" sorusu

Rusya, ABD Başkanı Biden’ın "Kuzey Akım’ı bitireceklerine" dair Şubat ayında yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak "Sabotajın arkasında ABD mi var? Biden bunu açıklamakla yükümlüdür" dedi.

Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşımak üzere inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarında aynı gün meydana gelen üç sızıntının nedeniyle ilgili belirsizlik sürüyor. Sızıntı öncesinde bölgede iki patlamanın sismolojik kayıtlara geçtiği açıklanmış, sabotaj şüphesi güçlenmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu yıl 7 Şubat'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Kuzey Akım 2 ile ilgili sarf ettiği sözlere atfen ABD’den açıklama beklediklerini söyledi.

Biden, Kuzey Akım hatlarındaki sızıntıların ardından sosyal medyada yeniden gündem olan video kesitinde, "Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi, yani Rus tank ve birliklerinin Ukrayna sınırından girmesi durumunda artık Kuzey Akım 2 olmayacak, sona erdireceğiz” demiş, bir gazetecinin “Peki bunu tam olarak nasıl yapacaksınız? Sonuçta proje Almanya’nın kontrolünde” sorusuna da "Söz veriyorum, bunu yapabiliriz” yanıtını vermişti.

Zakharova Biden’ın Şubat ayında basın toplantısında sarf ettiği bu sözleri hatırlatarak “ABD Başkanı Biden, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde bu tehdidin hayata geçirilip geçirilmediği sorusunu yanıtlamak zorundadır” dedi. Rus Dışişleri sözcüsü, Biden’ın sözlerinin sorumluluğunu üstlenmekle yükümlü olduğunu belirterek "Avrupa’nın gerçeği bilmesi gerek” dedi.

ABD ile Almanya arasında gerilim yaratmıştı

Kuzey Akım 2, ABD'de Donald Trump’ın başkanlığı ve Almanya'da Angela Merkel hükümeti döneminde de iki ülke arasında önemli bir gerilim kaynağı olmuş, Merkel hükümeti hattın inşasının tamamlanması için güçlü siyasi irade göstermişti.

Almanya, yapımı tamamlanan ve faaliyete hazır durumdaki Kuzey Akım 2'nin ruhsatsürecini Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından iptal etmiş, faaliyetteki Kuzey Akım 1'den gaz akışı ise Rusya tarafından tadilat işlemlerinde Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaynaklı aksamalar gerekçe gösterilerek durdurulmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova Fotoğraf: Russian Foreign Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Polonyalı eski bakan ABD'ye niye teşekkür etti?

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zakharova, Polonya’nın eski dışişleri bakanı Radek Sikorski'nin dün akşam saatlerinde, Baltık Denizi’nde gaz sızıntısının yaşandığı bölgeden bir fotoğrafı “Teşekkürler ABD” ibaresiyle paylaşmasına da işaret ederek "Bu, olayın bir terör saldırısı olduğuna dair resmi bir açıklama mı?” sorusunu yöneltti. Şu an Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve AP’ye bağlı AB-ABD heyetinin başkanı olan Sikorski, Biden’ın Kuzey Akım 2’ye karşı tehdit içeren 7 Şubat'taki video kesitini de paylaşmıştı.

Kremlin: Para havaya gidiyor

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da daha önce yaptığı açıklamada, Kuzey Akım hatlarına yönelik sabotajın arkasında Rusya’nın olabileceği şeklindeki suçlamaları "budalaca ve saçma” diye nitelendirmiş, hatlardan gaz akışının durmasının Rusya’nın çıkarına olmadığını vurgulamıştı. Hatların faaliyette olmamalarına rağmen gazla dolu olduklarına işaret eden Peskov, “Bu gaz bir sürü para ediyor ve şu an havaya karışıyor” dedi. Kremlin sözcüsü, Rusya'dan sevkiyatın kesilmesiyle ABD'li sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üreticilerinin edindiği ve gelecekte edineceği devasa kâra işaret etti.

Danimarka'daki Rusya Büyükelçiliği de Kuzey Akım hatlarındaki sızıntıları "Rusya ve Avrupa’nın enerji güvenliğine yönelik bir sabotaj” diye nitelendirdi. Kuzey Akım 1 boru hattındaki sızıntılardan biri Danimarka’nın, diğeri de İsveç'in Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunuyor. Kuzey Akım 2'de de bir sızıntı ortaya çıkarılmıştı.

DW,AFP,dpa/BK,JD