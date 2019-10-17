Kremlin’den Trump’ın Erdoğan mektubuna tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'deki harekatı sona erdirmesi için yazdığı ve "Sert adam olma. Aptallık etme” diye biten mektuba Rusya'dan tepki geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada mektubun dili "son derece alışılmadık" diye nitelendirildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Devlet başkanları arasındaki yazışmalarda bu tür bir dile çok sık rastlanmıyor. Son derece alışılmadık bir mektup" değerlendirmesini yaptı.

Başkan Donald Trump Erdoğan'a Türkiye'nin harekata başladığı 9 Ekim tarihinde mektup yazdığını açıklamış, daha sonra kamuoyuna yansıyan mektupta Trump'ın Erdoğan'a "Binlerce kişiyi katletmekten sorumlu olmak istemezsin" diyerek "Sert adam olma. Aptallık etme" dediği görülmüştü.

"Sınırın kontrolü tamamen Şam'a bırakılmalı”

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi'de yapılması planlanan görüşmede Suriye-Türkiye sınırında bir güvenlik bölgesi oluşturulması konusunun masaya yatırılacağını, Erdoğan'ın Moskova'nın görüşüne aldırış etmediği değerlendirmesinin doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Suriye konusunda varılacak herhangi bir çözümde Türkiye sınırının kontrolünün tamamen Şam'a devredilmesi gerektiği kaydedildi.

DW,Reuters/SSB, BK

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