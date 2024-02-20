Kremlin Putin'e yönelik suçlamaları reddetti

Kremlin geçen hafta hapishanede ölen Rus muhalif Alexey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın eşinin ölümünün arkasında Vladimir Putin’in olduğu yönündeki suçlamalarını reddetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Yulia Navalnaya'nın videosunu izlemediğini belirten Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Bunlar kesinlikle temelsiz ve Rus devlet başkanına yönelik kaba suçlamalar. Ancak Yulia Navalnaya'nın birkaç gün önce eşini kaybettiğini dikkate alarak yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Peskov, Navalni'nin ölümünün ardından anma yapmak isteyen yüzlerce Rus vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin, "Kolluk kuvvetleri yasalara uygun hareket ediyor" yorumunu yaparken Navalni'nin ölümünün ardından dört üst düzey yetkilinin terfi almalarının normal süreçlerinin bir parçası olduğunu söyledi. Peskov, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen tepkilere ilişkin sorulara ilişkin ABD ve AB'den gelen "iğrenç" açıklamaların devlet başkanı Putin'e zarar veremeyeceğini söyledi.

Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya Fotoğraf: Yves Herman/AP/picture alliance

Yulia Navalnaya: "Umurumda değil"

Yulia Navalnaya Kremlin'in açıklamalarını umursamadığını söyledi. Navalnaya açıklamanın ardından X platformunda, "Bir katilin basın sözcüsünün sözlerim hakkında nasıl yorum yaptığı umurumda değil" diye yazdı.

Rusya’nın popüler muhalif liderlerinden olan 47 yaşındaki Navalni 16 Şubat’ta cezaevinde hayatını kaybetmişti. Cezaevi yönetimi yaptığı açıklamada Navalni’nin yürüyüş sonrası kendisini kötü hissettiğini ve bilincini kaybettiğini, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söylemişti.

Batılı pek çok lider Navalni'nin ölümünden Putin'i sorumlu tutarken eşi Yulia Navalnaya Pazartesi günü dokuz dakikalık bir video mesaj yayınladı ve Rus makamlarını Aleksey Navalni’nin cesedini saklamakla suçladı. Video kaydında Rus yetkililerin Noviçok sinir gazı izlerinin kaybolmasını beklediğini öne süren Navalnaya, "Vladimir Putin kocamı öldürdü” diye konuştu.

Yulia Navalnaya, milyonlarca kez izlenen videoda, "Putin, Aleksey'i öldürerek benim bir yarımı da öldürdü. Kalbimin ve ruhumun yarısını da ama hâlâ diğer yarım var. Ve o bana, vazgeçmeye hakkım olmadığını söylüyor. Aleksey Navalni'nin çabasını devam ettireceğim ve ülkemiz için mücadeleyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

"Aleksey Navalni'nin çalışmalarını sürdüreceğim" başlığı taşıyan video mesajında özgür bir Rusya'da yaşamak istediğini ve özgür bir Rusya inşa etmek istediğini söyleyen Navalnaya, "Sizi yanımda durmaya çağırıyorum. Sizden öfkeyi benimle paylaşmanızı istiyorum. Öfke, kızgınlık, geleceğimizi öldürmeye cüret edenlere karşı nefret" ifadelerini kullandı.

Rus muhalif lider Navalni'nin geçen hafta öldüğü açıklanmıştı Fotoğraf: Beata Zawrzel/ZUMAPRESS/picture alliance

Navalni ücra bir hapishanedeydi

2021'den bu yana Rusya'nın ücra bölgelerinden Yamalao-Nenets Özerk Okrugu sınırındaki bir kutup bölgesi cezaevinde tutulan Navalni'nin 19 yıllık hapis cezası bulunuyordu.

Aleksey Navalvi’nin cesedi incelemeler sürdüğü öne sürülerek ailesine teslim edilmezken Navalvi'nin 69 yaşındaki annesi dün yine morg yetkilileri tarafından geri çevrilmişti.

Navalni'nin ölümünün ardından anma yapmak isteyen 400'den fazla Rus vatandaşı göz altına alınmıştı.

AFP,Reuters/EÇ,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?